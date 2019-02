Uomini e Donne, Nilufar in lacrime: l’ex tronista pensa ancora a Giordano

Uomini e Donne, Nilufar Addati si commuove guardando la scelta di Lorenzo Riccardi: il ricordo di Giordano Mazzocchi la fa scoppiare in lacrime

Per Nilufar Addati questo è decisamente un periodo ricco di emozioni. La fine della storia con Giordano Mazzocchi è ancora una ferita aperta per l’ex tronista di Uomini e Donne, tant’è che solo ripensare ai loro primi momenti come coppia – oggi – la commuove ancora. Nel guardare ieri sera la scelta di Lorenzo Riccardi, infatti, Nilufar non è riuscita a trattenere le lacrime. La Addati, con gli occhi lucidi e la voce rotta, ha confessato su Instagram stories di aver pianto nel guadare Lorenzo e Claudia insieme perché i loro primi momenti dopo la scelta le hanno fatto tornare in mente quelli con Giordano. “La scelta è la scelta non c’è niente da fare” ha esordito dicendo Nilufar Addati su Instagram mentre una lacrima scendeva lungo il suo viso. “Comunque, a parte il fatto che io sono una piagnona che si emoziona sempre, per una persona che c’è passata la parte più bella della scelta sono le prime conversazioni che hai appena dopo che hai preso consapevolezza del fatto che siete in due” ha aggiunto.

“Quei momenti sono la parte più bella e, quindi, rivedere gli altri in un momento che hai vissuto, è un sacco emozionante”. Con lo sguardo provato e il groppo in gola, poi, Nilufar ha anche ammesso “Sono un po’ emozionata”. Ripensare alla sua uscita da Uomini e Donne insieme a Giordano Mazzocchi l’ha molto scossa ieri sera. Segno questo che, molto probabilmente, il cuore dell’ex tronista oggi non ha smesso di battere per il suo ex fidanzato. Inutile dire che i fan dei Gilufar, vedendo la Addati così, ad un possibile ritorno di fiamma tra i due non smettono ancora di sperare.

Uomini e Donne news: Nilufar cambia vita dopo Giordano

Non sappiamo se sia stata la fine della storia con Giordano Mazzocchi a spingere Nilufar a fare il grande passo di cambiare città e cambiare vita dopo la rottura col ragazzo. L’ex tronista, reduce dalla sua delusione amorosa, ha recentemente deciso di trasferirsi a Roma dove, per il momento, lavorerà e vivrà da sola.