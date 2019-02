Nilufar dopo Giordano si trasferisce a Roma: “Ho voglia di un’esperienza da sola”

Nilufar Addati dopo la fine della storia con Giordano Mazzocchi cambia vita e rivela: “Ho voglia di fare un’esperienza da sola”

Nilufar Addati si trasferisce a Roma. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver organizzato tutto, si è finalmente decisa. Di questo suo progetto, in realtà, ne aveva già parlato ai suoi follower. Adesso, però, tutto sembrerebbe essere pronto per il trasloco, tant’è che la stessa oggi ha raccontato su Instagram di doversi presto mobilitare per fare le valigie e impacchettare tutta la sua roba prima della partenza. “La sistemazione a Roma in questo momento sarà momentanea” ha spiegato Nilufar con una serie di video caricati su Instagram stories “Mi stabilirò a Roma in una soluzione temporanea per poi cercare una sistemazione definitiva”.

Perché Nilufar si trasferisce a Roma e lascia Napoli? “Perché in questo momento il mio lavoro è lì e ho cose da fare lì e faccio troppe volte avanti e indietro con Napoli, quindi non riesco a combinare niente perché non ho una routine” ha dichiarato la Addati. Dopo la fine della relazione con Giordano, inoltre, l’ex volto noto di Uomini e Donne sente di avere oggi un’esigenza precisa. “Ci sono tutta una serie di cose che voglio fare. Ho voglia di fare un’esperienza da sola, avere una casetta mia, di andare a vivere da sola” ha confessato. “Ho voglia un po’ di sperimentare, cambiare, contare su me stessa e fare tutto da sola. Queste sono le motivazioni che mi hanno portato a prendere questa decisione”.

Uno dei primi a commentare la rottura tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, anche se non citandoli direttamente, è stato l’ex corteggiatore di lei Nicolò Ferrari. Quest’ultimo, che al momento si trova a Miami perché impegnato nelle riprese di un reality francese, pochi giorni dopo l’annuncio di Nilufar e Giordano sui social ha scritto: “Ho visto che in Italia sono successe parecchie cose… Il tempo mi ha dato ragione”.