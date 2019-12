Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: doccia fredda per i fan, parla lei

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: doccia fredda per i fan, parla l’ex tronista

Nei giorni scorsi si sono fatte tambureggianti le voci di un ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Avvistamenti in luoghi pubblici, l’ex tronista di Uomini e Donne in compagnia della madre di lui, cene in cui sono stati pizzicati nella stessa tavola con amici comuni: insomma, diversi elementi hanno fatto credere che, forse, la re-union sentimentale potesse concretizzarsi. Sulla questione i diretti interessati hanno sempre tenuto le bocche ben cucite. Almeno fino ad oggi, quando la Addati ha preso parola spiegando la sua situazione sentimentale e dando una doccia fredda ai numerosi fan che speravano e già pregustavano un amore-bis.

Su Instagram, attraverso il meccanismo domanda-risposta delle Strories, Nilufar si è concessa alle curiosità dei fan, facendo chiarezza sulla sua vita sentimentale attuale. La ragazza si dichiara single. “Sto lavorando tanto e sto pensando a me stessa – spiega -, non per egoismo, ma perché questo è il momento per costruire basi solide per condividere il futuro con qualcuno. L’amore arriverà, spero, credo, prima o poi. Però per concludere ti dico che mi auguro l’amore perché quello capita e basta, per il lavoro dipende da me quindi mi rimbocco le maniche e via”. Giordano non è nominato, ma tutto si manifesta in modo più che chiaro. All’orizzonte non c’è alcun ritorno in love. Probabile che l’amore del passato, vissuto dai due, abbia lasciato il posto a un bel legame di amicizia, come testimoniano gli avvistamenti degli ultimi tempi.

Uomini e Donne, Nilufar: la maturazione e quell’amore che “capita e basta”

Nilufar, durante la chiacchierata con i suoi numerosi fan social, ha inoltre narrato di sentirsi molto maturata negli ultimi 12 mesi, essendo riuscita a focalizzarsi maggiormente su ciò che è importante per lei ed essendosi lasciata alle spalle i pensieri ‘sterili’ che non portano ad alcunché di positivo in proiezione futura. E l’amore? Può attendere. Anche perché quello “capita e basta”.