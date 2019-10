Uomini e Donne Nilufar e Giordano, Milano galeotta: nuovo incontro

Nilufar e Giordano avvistati di nuovo insieme: riavvicinamento in corso per la coppia di Uomini e Donne?

Nilufar e Giordano stanno tornando insieme? Presto per dire o pensare qualcosa di simile, ma visto che i due continuano a frequentarsi, anche accidentalmente, è chiaro che qualcosa stia succedendo. Magari i due ex hanno deciso di avere un rapporto civile e amichevole, visto che di sicuro avranno amicizie in comune e si ritroverebbero spesso a condividere spazi e serate. È anche certo però che pensare a Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi amici è difficile, visto ciò che c’è stato fra loro. Nonostante ci siano stati dei motivi che li hanno portati a dividere le loro strade, che fra loro ci fosse una scintilla era sotto gli occhi di tutti. Ma veniamo alle ultime news su Nilufar e Giordano, che sono molto interessanti!

Nilufar e Giordano nuovo incontro a Milano: la foto che fa insospettire tutti

Nilufar e Giordano sono stati visti di nuovo insieme a Milano. Dei fan hanno scattato subito una foto e inviata a Isa e Chia, che sul loro portale hanno mostrato ai lettori il nuovo incontro di Nilufar e Giordano. Nello scatto i due sono anche abbastanza vicini, in piedi, ma non parlano fra loro, almeno non nel momento in cui sono stati fotografati. La ex coppia di Uomini e Donne si trovata in un locale milanese e chi li ha avvistati si è detto certo che gatta ci cova. Evidentemente, aver visto Nilufar e Giordano insieme più volte sta convincendo i fan che fra i sue stia tornando il sereno. Non possiamo sapere cosa sta succedendo tra Nilufar e Giordano fino a quando non saranno loro a parlarne.

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano hanno fatto pace?

Certo è che se sul primo avvistamento molti avevano sorvolato, sul secondo qualcuno inizia a credere che ci sia sotto qualcosa. Agatha Christie diceva: “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. Non resta che attendere dunque di vedere Nilufar e Giordano ancora insieme a Milano, o in un’altra città, per iniziare a pensare che qualcosa stia cambiando davvero!