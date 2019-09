Uomini e Donne news, Nilufar e Giordano: l’incontro, cosa sta accadendo

Uomini e Donne news, Giordano Mazzocchi e Nilufar si sono rivisti: l’incontro, cosa sta succedendo

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne si stanno frequentando di nuovo? C’è davvero in corso un ritorno di fiamma? Sul web in queste ore stanno circolando diverse voci sull’ex coppia relative a un incontro che hanno avuto a Milano nella giornata di ieri. Su Instagram qualche profilo gossipparo sta diffondendo lo scatto che li ha immortalati vicini, assieme ad altre persone. Da qui alcune conclusioni avventate che affermano che i due stiano senza dubbio ricucendo dopo la rottura. Tuttavia le cose non sembrano stare proprio così. O almeno non pare che sicuramente l’amore sia ri-scoppiato. Ad aggiungere un ulteriore tassello alla vicenda ci ha pensato il blog NewsUeD che ha fatto sapere di un secondo avvistamento, avvenuto oggi.

L’ex tronista è giunta nel capoluogo lombardo lungo la giornata di ieri per festeggiare la laurea di una sua amica stretta. Durante la baldoria in un locale, ecco che è spuntato anche Mazzocchi. Che ci faceva lì? La coincidenza è strana, ma probabilmente il ragazzo è giunto nello stesso luogo dell’ex fidanzata con una compagnia differente. Difficile credere che sia stato invitato alla festa dell’amica di Nilufar. “Non a caso, Giordano era con suo fratello e lo abbiamo visto in alcune storie anche con Andrea Damante”, spiffera NewsUed che poi aggiunge altri dettagli.

Uomini e Donne News, Giordano e Nilufar: il secondo avvistamento

Trovandosi nello stesso luogo, i due sembra che non abbiamo disdegnato di scambiarsi qualche parolina, segno che i rapporti, nonostante la rottura, non siano del tutto precipitati. Anche perché poi ci sarebbe stato un secondo avvistamento. “In ogni caso, i due sembrano essersi incontrati anche oggi. Una nostra utente ci ha raccontato che un’amica li ha visti insieme, seduti ad un bar, insieme ad altre persone”, racconta ancore NewsUeD. Quindi? Che cosa sta succedendo? Gli incontri di cui tanto si sta parlando sono avvenuti in compagnia di altre persone, a differenza di quello che vuol far credere qualche titolone. Ciò non toglie che le vie del Signore sono infinite e chissà….