Uomini e Donne, Nilufar e Giordano divisi dopo le feste: la Addati nostalgica

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano si separano dopo aver passato le feste di Natale insieme: la Addati spiega il motivo e si lascia prendere dalla nostalgia

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno passato il Natale insieme quest’anno. Ha raccontare tutto, come al solito, sono stati i due ex protagonisti di Uomini e Donne in persona, condividendo i momenti più belli delle feste in famiglia su Instagram. Passato Santo Stefano, però, Giordano ha dovuto lasciare la sua fidanzata. Il motivo? Giordano Mazzocchi oggi avrebbe dovuto riprendere a lavorare. Alle sette l’ex corteggiatore si sarebbe già dovuto trovare sulle piste (e a dimostrazione di ciò sono arrivate poi stamattina un paio di foto condivise da lui prestitissimo, in tuta da sci e pronto a fare lezione). Lo ha spiegato Nilufar e, nel farlo, ha dichiarato anche di essere molto triste e nostalgica.

La storia d’amore tra Nilufar e Giordano procede a gonfie vele. L’esperienza a Temptation Island Vip ha fortificato il loro legame. Usciti dal programma i due hanno passato sempre più tempo insieme e, ancora oggi, non sembrano conoscere crisi. Dalla scelta a Uomini e Donne sono passati invece ben sette mesi e, a giudicare dalle dediche e dalle continue dichiarazioni d’amore sui social, i presupposti per costruire qualcosa di serio e duraturo nel tempo pare ci siano tutti. Forse è ancora presto per parlare di fidanzamento e matrimonio ma, chissà, la convivenza potrebbe essere invece dietro l’angolo.

Giordano Mazzocchi all’Isola dei Famosi? Nilufar interviene a far chiarezza

In queste settimane sono girate diverse voci su un possibile coinvolgimento di Giordano Mazzocchi all’Isola dei Famosi. In merito alla sua partecipazione al reality di Alessia Marcuzzi, però, a fare chiarezza è intervenuta Nilufar in persona. L’ex tronista ha spiegato che entrambi, a livello lavorativo e televisivo, non escludono niente e valutano sempre tutto. Per quanto riguarda nello specifico l’Isola, però, la coppia non ha ricevuto nessuna proposta fino ad ora.