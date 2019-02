Uomini e Donne, Nilufar Addati dopo Giordano Mazzocchi cambia vita e si trasferisce a Roma: “Ansia… sono giornate toste queste”

Nilufar Addati dopo la fine della sua relazione con Giordano Mazzocchi ha lasciato la sua bella Napoli per trasferirsi a Roma, dove abiterà da sola. Non sappiamo se la scelta di cambiare vita sia una conseguenza diretta dell’amore finito con Giordano, semplice voglia di cambiamento o, chissà, entrambe le cose. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, sembra davvero convinta di questa decisione ma, come chiunque al suo posto, anche molto in ansia. Tutte le grandi novità per essere affrontate necessitano una buona dose di coraggio e azzardo, qualità queste che Nilufar ha dimostrato di avere anche se, stanotte, su Instagram si è lasciata andare in un breve sfogo dove ha mostrato tutte le sue fragilità. “Ansia” questa è la parola che Nilufar ha usato per descrivere il suo stato d’animo attuale.

Nilufar si trova in una città nuova, è sola e (anche se aiutata in un primo momento dai genitori e un’amica) alle prese con un trasloco non del tutto semplice. “Sono giornate toste queste” ha poi spiegato il volto noto di Uomini e Donne. Di Giordano Mazzocchi, comunque, non ha più parlato (e non lo ha fatto neanche questa notte nelle sue Instagram stories). Qualcosa, tuttavia, ci dice che la rottura con l’ex corteggiatore, inevitabilmente, sia finita con l’influenzare anche il suo umore in questi giorni.

Uomini e Donne, Nilufar confessa: “Ho voglia di un’esperienza da sola”

Quando Nilufar ha comunicato ai suoi fan di avere intenzione di trasferirsi a Roma ha giustificato la sua scelta dicendo: “In questo momento il mio lavoro è lì e ci sono tutta una serie di cose che voglio fare. Ho voglia di fare un’esperienza da sola, avere una casetta mia, di andare a vivere da sola”.