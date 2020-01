Uomini e Donne: l’ex tronista Nilufar Addati si è rifatta il seno

Nilufar Addati è rifatta: la confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Anche Nilufar Addati ha ceduto al fascino del bisturi. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifatta il seno, come rivelato in alcune storie di Instagram. L’italo-persiana ha approfittato delle festività natalizie per sottoporsi all’operazione di mastoplastica additiva. Una scelta che la 21enne ha preso insieme ai suoi genitori, al quale è molto legata. Nilufar ha chiarito che non ha stravolto il suo fisico esile ma ha semplicemente aggiustato un difetto che le stava creando più di qualche problema nell’ultimo periodo. Un tema sul quale l’Addati si sarà confrontata parecchio con le amiche Giulia Latini e Irene Capuano, altre ex corteggiatrici del Trono Classico, che di recente hanno infatti ritoccato il décolleté.

Nilufar Addati si è rifatta il seno ma chiarisce: “Nessun stravolgimento”

“In questi giorni sono un po’ scomparsa, ma sto benissimo, sono a casa perché ieri finalmente dopo un paio di anni di riflessione sulla questione mi sono sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva e ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio décolleté, ovvero il fatto che fosse molto distante ed ascellare. Non c’è stato nessuno stravolgimento particolare, ma io sono molto contenta perché era davvero da tanto tempo che ci pensavo e negli ultimi mesi io e la mia famiglia abbiamo organizzato tutto per riuscire a fare questa cosa. L’ha fatta in questo periodo almeno sono a casa con loro che si prendono cura di me, e nulla sono molta contenta e spero possiate esserlo anche voi per me”, ha spiegato Nilufar Addati su Instagram.

Uomini e Donne: cosa fa oggi l’ex tronista Nilufar Addati

Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip Nilufar Addati ha detto addio al suo ex corteggiatore Giordano Mazzocchi e ha lasciato Napoli per trasferirsi a Roma. Qui continua a studiare comunicazione ma pure a lavorare come testimonial di pubblicità e web influencer. Da qualche giorno si parla di un nuovo amore ma Nilufar fino ad oggi non ha ufficializzato alcun rapporto.