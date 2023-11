Uomini e Donne, Nicotera frequenta una nota ex tronista: rumors

Federico Nicotera aveva conosciuto Carola Carpanelli negli studi di Uomini e Donne. Tronista lui e corteggiatrice lei, i due si erano poi innamorati, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Lo scorso giugno, infatti, Federico e Carola si sono detti addio, ma ora sembra che l’ex tronista abbia voltato pagina. Di recente, infatti, Federico è stato avvistato con Veronica Rimondi, anch’essa ex tronista, che a metà agosto aveva annunciato la fine della love story con Matteo Farnea.

Federico Nicotera: frequentazione con Veronica Rimondi?

Federico e Veronica hanno postato alcune foto che li mostrano insieme, accompagnati da altri amici, ovvero Alessio Corvino e Lavinia Mauro. Vi sono, inoltre, alcuni video sui social, che hanno spinto parte del web ad ipotizzare come i due possano avere una frequentazione in corso. In particolare, Veronica aveva postato una storia Instagram in cui faceva i complimenti a Federico per gli occhi, mentre quest’ultimo aveva a sua volta postato una storia dove si era complimentato con l’ex tronista per la bellezza.

In aggiunta è arrivata anche una segnalazione riportata da Deianira Marzano, sempre riguardante Federico Nicotera e Veronica Rimondi. Marzano aveva infatti postato un messaggio anonimo arrivatole, dove si parlava di una possibile frequentazione in corso tra i due ex tronisti. Diverse sono le voci a riguardo, ma ancora niente di certo. Chissà se i diretti interessati confermeranno o smentiranno quanto il web sta ipotizzando sul loro conto: si tratta di frequentazione o di semplice amicizia?

La fine della storia tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli

Come accennato in precedenza, l’ufficialità in merito alla fine della relazione tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli era arrivata lo scorso giugno. In quell’occasione, l’ex tronista non aveva rivelato le cause della rottura, ma sembrava che i due fossero arrivati all’addio a causa di incompatibilità caratteriali. Già un paio di settimane prima dell’annuncio, Nicotera aveva lasciato intendere come fosse in atto una crisi irreversibile con Carola. Non pochi erano stati quelli che, dopo l’annuncio della fine della love story tra Nicotera e Carpanelli, erano tornati a scagliarsi su Uomini e Donne, auspicando una scelta più oculata, da parte della produzione, dei partecipanti del dating show di Maria De Filippi.