Uomini e Donne, Nicolò Ferrari furioso con Akash: svelati i messaggi privati

Come ogni reality show che si rispetti, subito dopo che vengono tagliati i nastri di partenza, c’è un personaggio che spicca sugli altri. Non sempre perché attira su di sé opinioni positive. Anzi, spesso succede il contrario: a questa regola non scritta della tv non ha fatto eccezione la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, capitanata da Ilary Blasi e decollata lo scorso 15 marzo. Nella fattispecie, ad aver catalizzato l’attenzione è stato Akash Kumar, modello dagli occhi di ghiaccio e dal passato che si sta rivelando alquanto misterioso. E proprio sul suo passato, pullulante di vari nomi, si è scatenato un ex volto di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari (anche ex Riccanza e oggi influencer del web).

Ferrari si fece notare nel programma di Maria De Filippi per via del corteggiamento a Nilufar Addati, che però gli preferì Giordano Mazzocchi. Ma che cosa che ci azzecca Nicolò con Akash? Tra i due, in passato, ci sono state delle situazioni non proprio amichevoli e garbate, per usare un eufemismo. A rivelarlo è stato lo stesso Ferrari, che ha parlato tramite delle Stories Instagram nelle scorse ore.

L’ex corteggiatore di UeD ha raccontato che il modello italo-indiano lo ha biasimato in tempi non sospetti, criticandolo per la scelta di partecipare al dating-show di Canale 5. Non solo: Akash, sempre secondo la versione di Nicolò, avrebbe raggiunto quest’ultimo anche con dei messaggi privati.

“Oggi parliamo di Pablo Andrea Romero Akash Kumar de la Fuentes. Ha più nomi che neuroni”. Così ha esordito l’ex UeD aggiungendo che le critiche rivoltegli da Kumar sono scaturite dal fatto che lui gli aveva consigliato di abbassare le cosiddette ali.

“Mi aveva criticato nelle sue stories. Io non seguendolo non mi ero accorto che aveva parlato di me. Mi ha criticato per il semplice fatto che gli avevo consigliato di volare un po’ più basso. Infatti su un post stava massacrando tutte le persone che non sapevano chi fosse. Nessuno lo sapeva. Nessuno sa chi sei. Lui pretendeva di essere riconosciuto perché grande modello internazionale. Magari con quaranta campagne internazionali di Vogue. Ecco. Lui fa queste stories nei miei confronti.”

Lo sfogo di Ferrari non è finito qui. Infatti ha proseguito, correggendo Kumar che lo aveva etichettato come tronista (ruolo mai ricoperto da Nicolò che invece è stato un corteggiatore) per poi attaccarlo frontalmente con parole dure: “Ho corteggiato. E sì, sono stato sulla sedia. Quindi? Se io non ho fatto un caz…o lui cosa ha fatto? Non ha vinto né un Pulitzer né un premio Nobel per l’intelligenza”.

E ancora: “Dopo questi video lui mi aveva scritto dei messaggi in direct che nemmeno avevo aperto. Oggi per curiosità sono andato a vederli e mi hanno veramente stupito”.

Nel ‘carteggio’ digitale privato pare che Akash abbia criticato ulteriormente Uomini e Donne. “Tu hai fatto Temptation Island, con un altro nome”, ha puntualizzato Nicolò che ha aggiunto con sarcasmo: “Poi parli delle campagna Vogue. Le hai fatte perché i modelli non devono parlare”. Ferarri ha inoltre smentito di aver mai sostenuto un provino per diventare un concorrente dell’Isola dei Famosi. Quindi l’affondo finale: “Non ho le meches ma anche se le avessi… Lui si è schiarito gli occhi con la candeggina”.