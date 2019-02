Uomini e Donne: Nicolò Ferrari si è fidanzato? La foto scatena il gossip

Uomini e Donne: Nicolò Ferrari si è fidanzato in America? La foto con Jelena scatena il gossip (ma i fan non dimenticano Nilufar)

L’ultima foto pubblicata da Nicolò Ferrari su Instagram non è certo passata inosservata. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, reduce da un’esperienza all’estero, è ritornato proprio in questi giorni in Italia. L’anno per lui è iniziato con un volo per l’America, dove ha preso parte ad un reality show francese girato a Miami. Ieri, sul suo profilo Instagram, ha raccontato di quanto l’esperienza fosse stata tosta per lui. Tanto che incomprensioni e liti con i suoi compagni di avventura lo hanno spinto ad abbandonare il gioco due settimane prima della fine. Nicolò, tuttavia, ha anche raccontato di aver legato particolarmente con alcune persone all’interno del reality. A seguito di queste sue dichiarazioni, come accennato sopra, il volto noto di Uomini e Donne ha condiviso sui suoi social una foto. Nell’immagine Nicolò Ferrari si mostra in compagnia di una bellissima ragazza, Jelena.

Lo scatto di Nicolò, inoltre, è stato accompagnato da una dedica speciale. “Una delle belle scoperte di questa esperienza magica che ho vissuto” ha scritto l’ex corteggiatore di Nilufar. Quest’ultimo, di fatto, non ha specificato il tipo di rapporto che oggi lo lega a questa ragazza. I fan, quasi all’unisono, non hanno però potuto fare a meno di chiedersi: ma i due stanno insieme? Jelena è la nuova fidanzata di Nicolò? Tra i commenti lasciati a Ferrari, comunque, tantissimi sono quelli che hanno tirato in ballo Nilufar Addati. Altro che Jelena! Adesso che è tornata single e che si è lasciata con Giardano, secondo i più, Nicolò dovrebbe provare a riprendersela.

Uomini e Donne: Nilufar cambia vita dopo Giordano e si trasferisce a Roma

Nilufar Addati, dopo la fine della storia con Giordano Mazzocchi, ha deciso di lasciare Napoli e di iniziare un nuovo capitolo della sua vita trasferendosi in un’altra città (a Roma). Per lei è iniziata una nuova sfida, da single e lontana dal suo Giordano.