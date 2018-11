Uomini e Donne, Nicolò Ferrari: commento inaspettato su Andrea e Ivan

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sul trono: parla Nicolò Ferrari, rivelazioni inaspettate

Di fronte la notizia dell’arrivo di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez a Uomini e Donne nelle vesti di tronisti, i telespettatori del programma sono rimasti a dir poco senza parole. Oltre ai fan della trasmissione, anche alcuni ex volti del Trono Classico hanno esternato la propria opinione. Ad aver catturato la nostra attenzione è stato Nicolò Ferrari. La non scelta di Nilufar Addati ha avuto modo di conoscere i due giovani all’interno del villaggio della prima edizione di Temptation Island Vip. L’ex corteggiatore e tentatore non ha avuto altro che bellissime parole nei confronti del giovane di Bologna e dello spagnolo. Tra le tante cose dichiarate, Ferrari ha anche voluto rispondere ad una particolare storia che Karina Cascella ha condiviso con i suoi followers negli scorsi giorni.

Andrea, Ivan e Nicolò si sono conosciuti a Temptation Island Vip e a quanto pare hanno avuto modo di stringere un bel rapporto, o comunque di conoscersi un po’ più a fondo. Sui due nuovi tronisti, Ferrari dice: “Sono contentissimo per lui e anche per Ivan. A Temptation ho imparato a conoscerli, sono due bravissimi ragazzi ve lo garantisco. Imparerete a conoscerli anche voi. Li sostengo, li guarderò sicuramente e quindi insomma, sono felice per loro.” Insomma, l’ex corteggiatore non nutre alcun sentimento di invidia nei confronti di Cerioli e Gonzalez. Intanto, il diretto interessato ha detto la sua anche sulla storia in cui la Cascella gli imputava di desiderare solo ed esclusivamente il trono di Maria De Filippi.

Nicolò Ferrari ambisce al trono di Uomini e Donne? La risposta a Karina Cascella

Karina Cascella crede che a Nicolò farebbe molto piacere sedere sul torno di Uomini e Donne, tant’è che secondo l’opinionista ambisce proprio a quello. In ogni caso, Ferrari non è d’accordo e ha educatamente risposto attraverso Instagram alla storia della donna. “Cosa vi devo dire? Io non ho replicato alle storie perché mi sembrava inutile farlo. A me piace molto Karina, la seguo. Però ha detto delle pecionate allucinanti. E vabbè pazienza. Per fortuna io non ho bisogno di implorare nessuno.”