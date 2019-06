Uomini e Donne, Nicole Mazzocato replica ai fan di Fabio Colloricchio: le sue parole su quello che sta succedendo a Supervivientes

Nicola Mazzocato, nelle ultime settimane, si è ritrovata spesso al centro del gossip (malgrado le sue intenzioni fossero diverse). L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, legata sentimentalmente a Fabio Colloricchio fino a qualche tempo fa, è stata in più occasioni presa di mira in tv e sui social. Fabio che, come i ben informati sapranno, sta partecipando a Supervivientes (la versione spagnola de l’Isola dei famosi) ha in più occasioni menzionato Nicole, accendendo inevitabilmente i riflettori sulla loro relazione. Il fatto che non ne abbia spesso parlato bene, unito alla sua nuova love story con una concorrente del reality spagnolo, ha scatenato i fan dell’ex tronista contro la Mazzocato ad un certo punto.

Chi fa il tifo per Fabio Colloricchio e/o chi si è affezionato a lui e alla sua nuova fiamma ha più volte puntato il dito contro Nicole. I telespettatori che sostengono la nuova coppia a Supervivientes, quindi, pare abbiano deciso di credere a Fabio. Per questo motivo, oggi come nei giorni scorsi, la sua ex ha preso la parola per difendersi dagli attacchi di lui e dei suoi fan. “Mi avete tartassato di messaggi dalla Spagna, gli italiani che sono lì mi mettono sempre in guardia su gente che parla di me in modo sgarbato e inopportuno”, ha esordito dicendo Nicole Mazzocato riferendosi al suo ex.

Uomini e Donne news, Nicole Mazzocato lancia una frecciatina al suo ex: la replica agli attacchi di Fabio Colloricchio a Supervivientes

Nicole Mazzocato, in merito alle critiche che Fabio gli ha rivolto a Supervivientes, ha dichiarato: “Ogni tanto bisognerebbe mettere i piedi per terra ed analizzare in primis se stessi prima di giudicare gli altri o semplicemente di sparare a zero su altre persone, quando le vere colpe sono a 50 e 50. Una cosa la voglio dire, sperando sia l’ultima, credo che a volte sia meglio tacere rischiando di apparire stupidi anziché aprire bocca e togliere ogni dubbio”.