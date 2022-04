Uomini e Donne: Nicole Mazzocato svela il sesso del figlio, l’annuncio

Nicole Mazzocato ha svelato nelle scorse ore il sesso del suo primo figlio. Una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più amate ha per l’occasione voluto organizzare una grande festa con amici e parenti, facendo il grande annuncio nel più classico dei modi.

Il “gender reveal party” è stato organizzato all’americana, con tanto di torta a tema e il classico palloncino. A favore di engagement Instagram, l’influencer ha prima di tutto lanciato un sondaggio provando a fare indovinare ai suoi follower il sesso del nascituro. Nelle Stories precedenti all’annuncio, tra l’altro, abbiamo visto apparire anche la modella Mariana Rodriguez, che si è autodefinita la “zia” del piccolo in arrivo.

Di fronte ad un nutrito di persone care, a questo punto, Nicole Mazzocato e il compagno, il calciatore del Pordenone che attualmente milita in Serie B Armando Anastasio, hanno scoppiato il pallone ad elio contenente una miriade di coriandoli blu. Il piccolo di casa Anastasio – Fiordelisi in arrivo sarà dunque un bel maschietto, di cui i due hanno confermato l’arrivo abbracciandosi teneramente di fronte agli occhi dei loro numerosi ospiti.

Nicole Mazzocato incinta: il racconto di una gravidanza difficile

Non sempre, purtroppo, le gravidanze procedono come i genitori del nascituro vorrebbero. Le complicazioni possono sempre emergere, e questo è il motivo per cui Nicole Mazzocato ha raccontato di essere incinta solo quando si è sentita sicura di poterlo fare.

La ex star di Uomini e Donne, come raccontato tramite un Ask sulle sue Instagram Stories, ha avuto una gestazione non proprio semplicissima. “Ognuno ha i propri tempi, è giusto rispettare i tempi delle persone, considerato anche un periodo delicato di vita” aveva commentato la Mazzocato. Con queste parole, l’influencer aveva mostrato un lato di sé che di norma i suoi seguaci non hanno la possibilità di apprezzare.

La Mazzocato e il compagno stanno insieme da circa un anno e nonostante la frequentazione sia durata poco sono quasi subito andati a convivere. Prima del suo Armando, con il quale ancora non è convolata a nozze, alla ex corteggiatrice erano stati attribuiti flirt con Salmo e Mario Balotelli.