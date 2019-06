Uomini e Donne, Nicole Mazzocato naso rifatto? La verità

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Nicole Mazzocato ha rifatto il naso? Lei chiarisce sui social

Non mancano mai i sospetti della rete sui ritocchini estetici dei personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. I social, per esempio, sono pieni di quei famosi collage che fanno vedere i prima e dopo di questi vip, per sottolineare quanto piaccia loro la chirurgia estetica. Una di queste è sicuramente Nicole Mazzocato, l’ex corteggiatrice di UeD ed ex fidanzata di Fabio Colloricchio. Nicole è tornata a bomba nel mondo del gossip proprio a causa delle dichiarazioni dell suo ex fidanzato, impegnato a Supervivientes, l’Isola dei Famosi iberica. Mentre Nicole ha cercato di difendersi dalle parole davvero poco carine di Fabio, ha trovato di nuovo l’amore. Il suo fidanzato è Thomas e ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. Nonostante per lei la vita sia privata che lavorativa continui a gonfie vele, torna sui di lei il sospetto di un ritocchino estetico che riguarderebbe il naso.

Nicole Mazzocato ha il naso rifatto? Tutta la verità

Nicole Mazzocato ha il naso rifatto? L’ex corteggiatrice spiega la verità su Instagram, rispondendo alle domande di alcuni suoi followers: “So che c’è questa leggenda che gira che mi sono rifatta il naso ma non è vero“. Subito dopo, sempre in una Instagram stories, spiega perché il suo naso potrebbe apparire diverso rispetto a prima, nonostante non si sia mai sottoposta ad un intervento. “Facendo le punturine al labbro, ovviamente in proporizione il naso sembra più corto e più piccolo, ma non è artificiale“, finisce di dire, postando anche una sua foto risalente al 2010. Se però il naso non è stato minimamente toccato, Nicole ha confessato di ricorrere alle punturine alle labbra, ma di questo ne aveva già parlato.

Nicole Mazzocato confessa di aver fatto le punturine alle labbra

Possiamo dunque dire che la bellezza di Nicole Mazzocato sia naturale, nonostante le punturine alle labbra di chi aveva parlato già tempo fa. Anche se molti sono ancora sicuri che abbia ricorso al chirurgo se non per il naso, almeno per il seno. A dispetto delle malelingue, Nicole rimane davvero una bellissima ragazza e questa sua bellezza le sta facendo guadagnare tanti progetti importanti di lavoro.