Nicole Mazzocato oggi felice con Thomas, ma sbotta su Fabio: “Patetico”

Nicole Mazzocato e il fidanzato Thomas, l’ex corteggiatrice racconta come è nato il loro amore

Nicole Mazzocato è fidanzata con Thomas da qualche mese ormai e ha ritrovato la felicità al suo fianco. I due si sono conosciuti otto anni fa però, a Lignano. A Uomini e Donne Magazine, Nicole ha raccontato che si sono sempre piaciuti ma non sono mai riusciti a vedersi come una coppia. Archiviata la storia con Fabio Colloricchio, che intanto a Supervivientes ha sferrato diversi attacchi verso l’ex, Nicole e il fidanzato Thomas si sono rivisti a Londra e qualcosa, stavolta, è scattato. Si sono conosciuti meglio, si sono frequentati un po’ per capire se fossero pronti a stare insieme e poi hanno ufficializzato il legame. Hanno fatto una vacanza insieme e da quel momento hanno capito di essere diventati importanti l’uno per l’altra. Si sono dati una possibilità, anche perché Nicole insieme a Thomas ha ritrovato non solo il sorriso, ma anche l’appetito. Evidentemente dopo la fine della storia con Fabio, Nicole non riusciva a mangiare molto.

Nicole parla di Fabio: “Ci siamo lasciati in buoni rapporti”

Oggi Nicole è molto felice e pensa di avere accanto una persona davvero speciale. Ecco le sue parole sul fidanzato Thomas: “Ogni giorno si preoccupa per me, è attento al fatto che io stia bene, non è geloso, mi lascia i miei spazi, ma sa farsi valere. […] Sento di poter definire il nostro rapporto più di ogni altra cosa stabile e maturo. Ho un uomo speciale vicino, che non dà nulla per scontato, che nota ogni minimo cambiamento in me e lo apprezza e che mi appoggia in ogni mia scelta. È un vero galantuomo”. Dopo aver parlato della sua storia attuale, però, sarebbe stato difficile non aprire l’argomento Fabio. Quest’ultimo sull’Isola dei famosi spagnola ne sta dicendo di tutti i colori sulla sua ex, infatti! Queste le parole di Nicole in merito: “Conosco bene le dinamiche televisive e so che il triangolo amoroso è ciò che incuriosisce, soprattutto quando non ci sono più temi, scandali, liti. Ribadisco ancora una volta che con Fabio ci siamo lasciati in buoni rapporti a gennaio”.

Nicole Mazzocato rivela: “Sono stata invitata in più occasioni in Spagna”

Pare che la produzione spagnola, e non solo, abbia cercato ripetutamente Nicole per un confronto (un confronto in cui speravano i fan spagnoli): “Sono stata invitata in più occasioni a parlare della mia relazione in Spagna, ma anche in Italia, attraverso interviste, ma sono abituata a comportarmi diversamente. Sono stata cresciuta con dei valori […]. Mi hanno insegnato che tutti i momenti vanno custoditi in maniera preziosa a prescindere se siano occasioni positive o negative. Ma ancor di più che non è giusto dare le colpe agli altri – per giunta false – solo per vittimismo o ai fini televisivi, con l’intento di impietosire”. Fabio ha anche parlato di un presunto tradimento da parte di Nicole, lei è venuta a conoscenza di tutto ma ha deciso di non scomporsi, di comportarsi da vera donna. “La stessa che perdonava, la stessa che aiutava in vari ambiti e la stessa che capiva sempre”, ha detto.

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, lei commenta così: “Sta diventando patetico e purtroppo pericoloso”

Nonostante tutto, Nicole non ha intenzione di approfondire la questione: “Non serve parlare ora, soprattutto perché non l’ho fatto fino a oggi. Non sarà questa l’occasione in cui parlerò male di una persona a cui, ahimè, voglio ancora bene e che prima di partire mi ha abbracciata dicendomi che meritavo tutta la felicità del mondo perché sono una bella persona. Riconfermo che non so cosa sia successo a questo ragazzo: non lo riconosco”. La Mazzocato ha sottolineato di non voler entrare in certe dinamiche, che spera ci sia una spiegazione al comportamento di Fabio. Ha comunque intenzione di difendersi, in qualche modo. Infatti ha aggiunto: “Trovo che tutto questo sta diventando patetico e purtroppo pericoloso. Ho sorvolato su molte cattiverie dette sul mio conto, ma con queste ultime devo prendere un provvedimento legale. Da qui in poi non parlerò più di Fabio. Purtroppo non si smette mai di conoscere le persone, ma di tutto questo non voglio più far parte”.