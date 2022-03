Uomini e Donne: “Nicole Mazzocato incinta del nuovo fidanzato”

By

L’ex corteggiatrice ed ex scelta di Fabio Colloricchio, oggi modella e influencer, sarebbe in attesa del suo primo figlio

Nicole Mazzocato di Uomini e Donne sarebbe incinta. Il condizionale è d’obbligo perché al momento la notizia non è stata confermata dalla diretta interessata. A lanciare lo scoop l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha assicurato che la gravidanza dell’ex corteggiatrice procede ormai da diversi mesi. Secondo la blogger l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve. Da parte della modella e influencer nessuna conferma ma neppure nessuna smentita.

Nicole Mazzocato aspetterebbe il suo primo figlio dal nuovo fidanzato, il calciatore Armando Anastasio. Il difensore nato e cresciuto a Napoli è attualmente un difensore del Pordenone, squadra che milita in Serie B. Per amore dello sportivo Nicole ha lasciato Roma e si è trasferita in Friuli Venezia-Giulia. Nonostante l’amore sia sbocciato da poco la coppia ha già scelto di convivere.

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio si frequentano da circa un anno. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e nel giro di qualche tempo sono diventati inseparabili. Prima di conoscere il giocatore si è parlato a lungo di presunti flirt di Nicole con volti noti dello showbiz italiano: prima il rapper Salmo, poi Mario Balotelli. Gossip mai confermati dalla Mazzocato.

Anche Fabio Colloricchio sta per diventare padre

Caso curioso, anche Fabio Colloricchio – ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Nicole Mazzocato – sta per allargare la famiglia. Il personal trainer e modello italo-argentino aspetta una bambina dalla sua attuale compagna, l’influencer spagnola Violeta Mangrinan.

I due si sono conosciuti a Supervivientes – l’Isola dei Famosi spagnola – nel 2019 e hanno subito fatto sul serio. La piccola Gala, questo il nome scelto per la nascitura, arriverà la prossima estate. Subito dopo, molto probabilmente, ci saranno i fiori d’arancio.

Per amore di Violeta Mangrinan Fabio Colloricchio ha detto addio all’Italia e ha traslocato in Spagna, più precisamente a Madrid. Qui ha iniziato una nuova vita ed è diventato una celebrity della tv spagnola. Fabio non ha mantenuto alcun rapporto con Nicole: la rottura tra i due è stato piuttosto burrascosa.

E la fine del legame è finito addirittura in Tribunale: alla Mazzocato non sono piaciute le dichiarazioni sul suo conto rilasciate da Colloricchio in Honduras.