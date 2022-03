Uomini e Donne, Fabio Colloricchio: scelto il padrino (famoso) della figlia

L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio avrà una bambina entro l’estate. Il 31enne aspetta una figlia dall’attuale compagna, l’influencer spagnola Violeta Mangrinan. Dopo aver svelato che la nascitura si chiamerà Gala la coppia ha annunciato di aver deciso già anche il padrino della piccola.

La scelta è ricaduta sul cantante spagnolo Omar Montes, che ha partecipato tre anni fa a Supervivientes – l’Isola dei Famosi spagnola – nella stessa edizione dove si sono conosciuti Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan. L’ex fidanzato di Nicole Mazzocato ha instaurato un rapporto molto stretto con il rapper.

Durante l’ultimo concerto di Omar Montes è salito sul palco pure Colloricchio che, accompagnato proprio da Violeta, ha annunciato all’amico di essere stato scelto come padrino della bambina in arrivo. Un vero e proprio onore per Montes, che non si è di certo tirato indietro.

Intanto procede bene la gravidanza di Violeta Mangrinan: l’ex star di Muyeres y hombres – l’equivalente spagnolo di Uomini e Donne – ha dovuto fare i conti solo con vomito e nausea, ma la dolce attesa non sta creando particolari preoccupazioni.

Il parto è previsto per il prossimo agosto a Madrid, la città dove Violeta vive con Fabio Colloricchio. Per amore della Mangrinan il personal trainer ha lasciato l’Italia e si è trasferito in Spagna.

Chi è Violeta Mangrinan

28 anni, Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne. Ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice di Albert Barranco e ha subito lasciato il segno.

Molto amata dal pubblico è diventata ben presto tronista ma il suo percorso non è finito nel migliore dei modi. Violeta ha infatti lasciato il trono dello show perché ha intrapreso una relazione lontano dalle telecamere con Julen de la Guerra.

Nel 2019 la partecipazione a Supervientes, dove ha dato scandalo per una notte di passione con Fabio Colloricchio, puntualmente ripresa dalle telecamere del reality show.