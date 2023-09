Uomini e Donne, Nicole Mazzocato incinta del 2° figlio: le reazioni

Nicole Mazzocato, ex volto di Uomini e Donne, ha annunciato di essere di nuovo incinta. Poco più di un anno fa, il 14 agosto 2022, è nato il suo primo figlio, Paolo, avuto con il calciatore del Monza Armando Anastasio. Ora la coppia ha reso noto, tramite un dolce post divulgato sui social, di aspettare il secondo bebè (ancora da capire se sarà un maschio o una femmina). “Ecco perché è così speciale questo giorno per me, per noi. Non vi dico nemmeno cosa provo perché non è descrivibile… È in arrivo e siamo pieni di amore e gioia”, ha scritto l’ex corteggiatrice di UeD, a corredo di un video in cui si vede il piccolo Paolo sventolare l’ecografia della seconda gravidanza della mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLE (@nicolemazzocato)

Simpatica anche la maglia fatta indossare dai genitori a Paolo. La t-shirt è stata personalizzata con la scritta “Big Bro 2024 – Loading”, altrimenti detto, “il tuo fratello maggiore ti aspetta nel 2024”. Il filmato dell’annuncio della lieta notizia è subito stato notato da migliaia di fan e da tanti volti che sono transitati da Uomini e Donne da quando la trasmissione va in onda.

In particolare, complimenti indirizzati ad Armando e Nicole sono arrivati da Ludovica Valli, Clarissa Marchese, Martina Luchena (quest’ultima diventata mamma proprio pochi giorni fa) e Andrea Cerioli (anche l’ex tronista bolognese ha da poco annunciato di attendere un bebè da Arianna Cirrincione).

Nicole Mazzocato e Fabbio Colloricchio entrambi in attesa di diventare genitori bis

A Uomini e Donne Nicole Mazzocato e il tronista Fabio Colloricchio sono stati protagonisti di uno dei troni più seguiti del programma. I due, dopo l’avventura nel dating show di Canale Cinque, hanno vissuto una love story lunga circa quattro anni. Dopodiché Colloricchio si è legato all’influencer spagnola Violeta Mangrinan, con la quale ha avuto un bebè l’1 agosto 2022, poco prima che Nicole partorisse a sua volta Paolo, nato il 14 agosto.

Nel 2023 medesimo copione. Qualche settimana fa l’ex tronista ha fatto sapere che diventerà papà bis, in quanto Violenta ha scoperto di essere nuovamente incinta. Poche ore fa l’annuncio della Mazzocato. Un percorso di vita molto simile per i due ex, che si erano detti addio dopo aver convissuto a Roma.