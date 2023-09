Andrea Cerioli e Arianna, ecco il sesso del bebè: video ed emozioni

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia tra le più amate di quelle sbocciate a Uomini e Donne, nel corso del tardo pomeriggio di venerdì 1 settembre hanno svelato il sesso del bebè che l’ex corteggiatrice porta in grembo. Sul portone di casa appenderanno un fiocco rosa, accogliendo così la loro prima figlia. Dunque è in arrivo una femminuccia. La notizia è stata data ai fan attraverso un tenero video diffuso su Instagram: Arianna e Andrea li si vede mentre aprono un grosso scatolone. Levato il coperchio ecco balenare in aria dei palloncini rosa. La coppia, che sta assieme da più di quattro anni, ha accolto la notizia con estrema felicità e gioia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cerioli (@iamandreacerioli)

Immediatamente il post è stato preso d’assalto da fan e da ex volti di UeD che si sono congratulati con la coppia, augurandole il meglio. Arianna e Andrea avrebbero potuto scoprire il sesso del bebè già a inizio agosto, ma hanno preferito attendere il 1° settembre e organizzare il gender reveal.

Nelle scorse ore la Cirrincione, prima di dare la lieta notizia di aspettare una figlia femmina, ha rivelato che la dolce attesa, per lei, sta proseguendo bene, senza particolari problemi. Non si può dire lo stesso per Cerioli. L’ex corteggiatrice ha infatti confidato che il compagno è molto più ansioso di lei e che ha problemi a dormire per via delle tante emozioni da cui è travolto in questo periodo.

Arianna ha tenuto a precisare che è comunque tutto sotto controllo e che non c’è alcun drama in corso. Semplicemente la sua dolce metà è piacevolmente frastornato dall’idea di diventare tra pochi mesi papà.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli: per ora il nome non è stato scelto

E per quel che riguarda il nome da dare alla nascitura? La coppia è in alto mare. Sempre la Cirrincione ha spiegato simpaticamente che non è stato deciso alcunché ma che per ora le sue proposte non piacciono a Cerioli e quelle di quest’ultimo non vanno bene a lei. Ma senza dubbio una soluzione la si troverà.