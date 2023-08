UeD, Arianna su Cerioli: “Non sta vivendo bene la mia gravidanza”

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono in attesa del loro primo figlio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, da quando ha annunciato di essere incinta, cerca ogni tanto di rispondere alle curiosità dei fan. Attraverso il suo account di Instagram, si dice emozionata per ciò che accadrà il 1° settembre 2023: scopriranno il sesso del bambino. Ma, a differenza sua, Cerioli non se lo sta vivendo bene questo periodo, per colpa dell’ansia.

“A differenza di Andrea che sta vivendo questo periodo malissimo, io sto bene. Tutto sommato, va bene tutto. Andrea vive la vita con un’ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l’ansia”

Queste le parole della Cirrincione, che ha di recente svelato come hanno scoperto l’arrivo di questo primo figlio. L’ex corteggiatrice sottolinea che Cerioli, in generale, vive la sua vita “con un’ansia incredibile”. Un dettaglio che non rappresenta una novità per i fan di Andrea. Addirittura, secondo quanto racconta Arianna, l’ex tronista di Uomini e Donne non dormirebbe serenamente ormai da diverse settimane. A causa dell’ansia, dunque, sembra proprio che Andrea Cerioli non si stia godendo con serenità l’arrivo del suo primo figlio.

Uomini e Donne, Andrea e Arianna: la scoperta del sesso del figlio

Manca qualche giorno e la coppia nata nel dating show di Maria De Filippi scoprirà il sesso del primo figlio. Il primo settembre faranno questa importante scoperta e Arianna promette che farà sapere ai fan come andrà la visita. Potevano, in realtà, avere questa informazione già a inizio agosto. La coppia, però, ha preferito aspettare per fare il gender reveal party.

Precisa, però, che alla fine hanno optato “per una cosa easy, intima”. Di sicuro, Andrea e Arianna riveleranno poco dopo al pubblico che li segue se aspettano un maschietto o una femminuccia. Intanto, la Cirrincione e Cerioli stanno discutendo sui vari dettagli legati al figlio e la sistemazione in casa.

Arianna ironizza sulla questione rivelando che, dopo il gender reveal, probabilmente si lasceranno “perché partiranno le lotte per le camerette”. Mentre Andrea inizierebbe già da ora a comprare tutto, l’ex corteggiatrice preferirebbe attendere. E anche sul nome non sono d’accordo: “Ci scanniamo già da mesi”. Infatti, per il momento, non c’è un nome che piace a entrambi.

Ora ai fan non resta che attendere la scoperta del sesso del primo figlio di Andrea e Arianna. Nel frattempo, la coppia continuerà a organizzarsi per l’arrivo del bambino o della bambina.