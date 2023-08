Uomini e Donne, Cerioli e Arianna: figlio capitato? Ecco la verità

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli diventeranno presto genitori per la prima volta e a spiegare come ci si sente ci ha pensato l’ex tronista

Sono passati pochi giorni da quando Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno annunciato al mondo di essere in attesa del loro primo figlio. Al momento tutte le questioni sono aperte: sesso del bambino e nome in primis essendo troppo presto per dichiarare apertamente se nascerà un maschietto o una femminuccia. Infatti, sebbene il sesso del bebè sia già visibile, l’ex tronista di Uomini e Donne e Arianna Cirrincione hanno deciso di attendere fino a settembre per comunicarlo in via ufficiale e per l’occasione organizzeranno un gender reveal in forma privata.

Cerioli ha ribadito più volte in questi giorni di non vedere l’ora di diventare papà e così poche ore fa, per stemperare la tensione e passare il tempo in attesa che Arianna si riprenda dall’influenza, ha deciso di chiacchierare un po’ con i suoi followers aprendo una box per le domande sul suo profilo Instagram. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha risposto a moltissime domande e la maggior parte di esse riguardavano proprio il gender reveal e il nome scelto per il nascituro.

La scelta del nome e la scoperta della gravidanza

Una delle prime domande alle quali Cerioli si è trovato a rispondere è stata: “Avete già scelto il nome?”. Secondo quanto raccontato dallo stesso Andrea al momento lui e la compagna non sono arrivati a un accordo sulla questione. Lui vorrebbe che il nome del figlio iniziasse con la stessa iniziale sua e della futura mamma e quindi con la A. Il problema resta convincere Arianna che pare non essere convinta di questa scelta anche se sarebbe bello avere tutti e tre le stesse iniziali di nome e cognome: A. C. In seguito Andrea ha anche rivelato che gli farebbe molto piacere, nel caso nascesse una femmina, dare a sua figlia il nome della defunta madre anche se prevale in lui il desiderio di dare alla bambina un nome tutto suo, unico.

Proseguendo, la domanda successiva riguardava il modo in cui Cerioli e la compagna hanno scoperto di aspettare un bambino: “Arianna non prendeva ancora coraggio a fare il test. Poi fortunatamente l’ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata con il test a casa”, ha spiegato Cerioli. L’ex tronista ha poi anche specificato che il bambino è stato cercato e che sono stati molto fortunati perché è arrivato praticamente subito. Al momento la data del parto non è stata comunicata in via ufficiale ma, sempre attraverso una risposta alle domande dei suoi followers, Cerioli ha rivelato che la compagna potrebbe partorire a inizio febbraio 2024.

Che genitori saranno Andrea e Arianna?

Come si stanno preparando Andrea e Arianna all’arrivo del loro primo figlio? A svelarlo è stato lo stesso Cerioli rispondendo ad alcune domande sull’argomento. In particolare l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere molto più ansioso della compagna che invece nelle prime settimane di gravidanza si è mostrata particolarmente calma e tranquilla.

“Siete pronti a diventare genitori?” gli chiede una follower. Di tutta risposta Cerioli scrive: “Ah bella domanda. Pronti non lo so, le paure sono tante, tantissime, come si fa a essere pronti. È la nostra prima volta… c’è un mondo da imparare e penso non basti una vita intera… però siamo felicissimi di diventarlo. La gioia più grande al mondo, ce la metteremo tutta”.

Infine una previsione di come saranno lui e la compagna in veste di papà e mamma: “Vorrei essere un padre presente, protettivo, giocherellone, amorevole, severo… Vorrei essere un padre che sa premiarti e sa sgridarti, vorrei riuscire a trasmettergli il rispetto e l’educazione.” Parlando invece di Arianna, Cerioli con parole bellissime e al temine di un discorso ricco di significato dedicato alla compagna ha affermato: “Arianna sarà una mamma meravigliosa, perché lei è una persona speciale e lo sarà anche come mamma.”