Uomini e Donne, Arianna Cirrincione è incinta: Cerioli in estasi

Per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è un momento di grande gioia. Nella giornata di martedì 1 agosto, la storica coppia di Uomini e Donne ha annunciato, attraverso un post su Instagram, che presto saranno genitori. Andrea e Arianna avevano da poco festeggiato quattro anni di fidanzamento.

Su Instagram, Andrea Cerioli ha postato una foto che lo ritrae insieme ad Arianna, mentre bacia il grembo della fidanzata. Breve, ma significativa, la descrizione in accompagnamento al post:

“A te che sei già e sarai, la parte migliore di noi… Mamma&Papà“.

Nei commenti sotto la foto è possibile leggere tanti messaggi di auguri inviati ad Arianna e Andrea. “Siiii paponeeeee finalmenteeee” ha scritto l’ex Grande Fratello Vip Andrea Diamante. “Auguri ragazzi belli” è stato, invece, il commento di Luigi Mastroianni. Messaggio d’affetto anche da parte della conduttrice radiofonica Chiara Carcano: “Vi voglio bene ragazzi“. Tra gli altri vip a lasciare un messaggio di auguri anche l’ex corteggiatore Andrea Melchiorre e Francesca Del Taglia, anche lei ex Uomini e Donne.

Arianna Cirrincione: il precedente gossip sulla gravidanza

In merito alla gravidanza di Arianna Cirrincione si era diffuso un gossip quasi un anno fa. Un’indiscrezione su Instagram aveva raccolto una segnalazione anonima di una fan, relativa ad un pancino sospetto della fidanzata di Andrea. Sembrava, inoltre, che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avesse parlato dell’argomento a Cecilia Rodriguez, che aveva conosciuto a l’Isola dei Famosi (quando Ignazio Moser e Andrea Cerioli erano concorrenti) e con cui aveva stretto un legame di amicizia.

Andrea e Arianna su figli e matrimonio: la precedente intervista

Andrea e Arianna, poco più di un anno fa, avevano rilasciato un’intervista in cui avevano affrontato alcune importanti tematiche, come il matrimonio e l’allargare la famiglia. Se per quanto riguardava le nozze, i due avevano spiegato come non ci fossero progetti all’orizzonte (senza però chiudere definitivamente la porta a questa possibilità), diverso era stato il capitolo figli. I due, infatti, non avevano nascosto la volontà di avere un bambino, anche prima del matrimonio, convinti che non fosse necessario sposarsi per allargare la famiglia. Nonostante ciò, entrambi avevano escluso imminenti lieti annunci.

Per la coppia nata negli studi di Uomini e Donne, nel 2019, è arrivato il momento di diventare genitori. Da quando Andrea scelse Arianna nel dating show condotto da Maria De Filippi sono passati quattro anni e fu solo l’inizio per una coppia che, nel tempo, si è dimostrata molto affiatata. A coronare questa loro storia d’amore c’è l’annuncio di un bimbo in arrivo.