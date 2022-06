UeD Andrea Cerioli e Arianna si sposano? Gelida risposta dell’ex tronista

Come stanno Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione? Dopo la partecipazione dell’ex tronista di Uomini e Donne a L’Isola dei Famosi, la coppia è sparita dai radar della cronaca rosa. Ora è riapparsa, rilasciando una lunga intervista a Chi Magazine al quale ha raccontato come sta procedendo il suo percorso.

Innanzitutto il bolognese ha confidato che Arianna non l’ha delusa dopo la scelta a Uomini e Donne. Lui nutriva il timore che lei potesse trasformarsi nella “classica ragazza uscita da un programma tv”. E invece “è rimasta l’Arianna” che aveva conosciuto. Vale a dire? Una donna “autentica, speciale, con i piedi per terra”.

Da quando sono usciti dagli studi del dating show guidato da Maria De Filippi sono trascorsi ben 3 anni e mezzo. Insomma, come si suol dire, di acqua sotto i ponti ne è passata. In diversi frangenti il gossip, in merito alla coppia, ha parlato di eventuali nozze e figli. Su entrambe le questioni Andrea e Arianna frenano. Di fiori d’arancio proprio non se ne parla e non c’è alcun progetto all’orizzonte. D’altra parte già in passato tutti e due avevano riferito di non aver bisogno di una fede al dito per celebrare il loro amore.

Così, a domanda diretta circa un eventuale matrimonio, Cerioli ha chiosato gelidamente un: “È una delle cose di cui parliamo meno”. La sua dolce metà gli ha fatto subito eco. A differenza del bolognese non ha però chiuso tutte le porte alla possibilità un giorno di festeggiare le nozze: “Per ora non è in agenda. Un giorno sì, in chiesa”.

Discorso differente sul fatto di eventualmente allargare la famiglia. “Un figlio anche prima delle nozze. La pensiamo allo stesso modo, non è necessario sposarsi per allargare la famiglia”, ha detto l’ex corteggiatrice. Fatto sta che pare che nel futuro imminente non ci sarà alcun lieto annuncio. Andrea e Arianna, per ora, stanno bene così.

Andrea Cerioli pronto a mettersi a dieta: la bilancia segna 87.5 kg

Quel che invece, nel brevissimo termine, sicuramente farà Cerioli – che al momento si trova in Sicilia in vacanza proprio con la compagna – è mettersi a dieta. Nelle scorse ore, sui social, ha spiegato di aver ripreso a litigare con la bilancia che ha segnato 87.5 kg. L’ex tronista ha aggiunto di avere 10 kg in più rispetto al suo peso forma. Già in passato il bolognese era stato protagonista di un aumento di peso.