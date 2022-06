Andrea Cerioli ‘litiga’ con la bilancia: “Sono un’otaria, ecco quanto peso”

Andrea Cerioli, con una Story Instagram, ha raccontato ai propri fan di aver di nuovo ‘litigato’ con la bilancia. L’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha rivelato di essere arrivato a pesare quasi 90 kg, per la precisione 87.5, e di essere intenzionato a rimettersi in forma al più presto. In primis, già a partire da questo weekend farà un check generale delle sue abitudini quotidiane. Dopodiché, grazie agli aiuti di un nutrizionista, comincerà una dieta specifica, abbinandola a degli allenamenti quotidiani. Nel confidare ai propri ‘segaci’ i suoi obiettivi, Cerioli non ha rinunciato a fare dell’autoironia sul proprio corpo, descrivendosi come “un’otaria”. Inoltre ha reso noto di essere circa 10 kg sopra rispetto al proprio peso forma.

L’ex tronista ha anche spiegato che l’aumento di peso non è stato proporzionato su tutto il corpo. Infatti, i chilogrammi acquisiti sono “distribuiti male”. “Io li metto su solo nel giro vita, tipo un fenicottero”, ha raccontato il bolognese. In una seconda Story Instagram ha inoltre riferito che non rivelerà la dieta che seguirà per evitare che gli vengano dati consigli non richiesti. Quel che è certo è che si affiderà a uno specialista in grado di organizzargli un percorso alimentare utile alla propria situazione.

Non è la prima volta che il giovane parla della sua forma fisica. Lo aveva già fatto poco prima di partecipare a L’Isola dei Famosi, dichiarando senza problemi di essere ingrassato e invitando i fan a non lanciare critiche offensive.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, come procede la love story

Cerioli si è legato ad Arianna Cirrincione a Uomini e Donne. Dopo essere usciti assieme dal dating show di Canale Cinque, i due non si sono più lasciati. Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi del bolognese, si sono fatte strada indiscrezioni che volevano Andrea e Arianna presto sposi e desiderosi di mettere su famiglia. Alla luce di tali rumors, Cerioli ha spiegato che con la sua compagna c’è in progetto di creare una famiglia. E il matrimonio? No, sul tema nuziale l’ex tronista ha chiuso tutte le porte. “Credo in due persone innamorate, credo in due persone unite… Non credo a una fede al dito”, ha chiosato, allontanando l’ipotesi dell’arrivo dei fiori d’arancio.