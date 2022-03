Cicogna in volo per Nicole Mazzocato, una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più note e popolari. L’ex scelta di Fabio Colloricchio aspetta un figlio dall’attuale fidanzato, il calciatore del Pordenone Armando Anastasio. Da tempo si vociferava di questa gravidanza ma la diretta interessata ha sempre tenuto la bocca ben cucita. Fino a quando, arrivata al quinto mese, la modella dagli occhi blu ha deciso di dare finalmente il lieto annuncio.

In un ask su Instagram Nicole Mazzocato ha spiegato di aver aspettato mesi prima di confermare la dolce attesa per via di alcuni problemi di salute. La gestazione non è stata semplice all’inizio e la 31enne ha ammesso di aver avuto qualche complicazione. Nicole non ha fornito ulteriori dettagli ma ha assicurato che ora tutto procede a gonfie vele. Al momento non è ancora noto il sesso del nascituro: si saprà se è un maschio o una femmina solo tra qualche giorno.

“Ognuno ha i propri tempi, è giusto rispettare i tempi delle persone, considerato anche un periodo delicato di vita, si parla anche di salute. Ci sono gravidanze rosee sin dal principio e altre che tendono ad avere complicazioni. Noi abbiamo avuto complicazioni neanche tanto felici ma poi è andato tutto ok. L’ho detto a mia mamma tra il terzo e quarto mese, hanno aspettato tutti. Quando io ero fuori pericolo, quando eravamo pronti per annunciarlo, l’abbiamo fatto”

La storia d’amore con Armando Anastasio

Nicole Mazzocato aspetta un bebè da Armando Anastasio. Il difensore nato e cresciuto a Napoli è attualmente un giocatore del Pordenone, squadra che milita in Serie B. Per amore dello sportivo Nicole ha lasciato Roma e si è trasferita in Friuli Venezia-Giulia. Nonostante l’amore sia sbocciato da poco la coppia ha già scelto di convivere.

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio si frequentano da circa un anno. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e nel giro di qualche tempo sono diventati inseparabili. Prima di conoscere il giocatore si è parlato a lungo di presunti flirt di Nicole con volti noti dello showbiz italiano: prima il rapper Salmo, poi Mario Balotelli. Gossip mai confermati dalla Mazzocato.

Anche Fabio Colloricchio sta per diventare padre

Caso curioso, pure Fabio Colloricchio – ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Nicole Mazzocato – sta per allargare la famiglia. Il personal trainer e modello italo-argentino aspetta una bambina dalla sua attuale compagna, l’influencer spagnola Violeta Mangrinan (pure lei attualmente al quinto mese di gravidanza!).

I due si sono conosciuti a Supervivientes – l’Isola dei Famosi spagnola – nel 2019 e hanno subito fatto sul serio. La piccola Gala, questo il nome scelto per la piccola, arriverà la prossima estate. Subito dopo, molto probabilmente, ci saranno i fiori d’arancio.

Per amore di Violeta Mangrinan Fabio Colloricchio ha detto addio all’Italia e ha traslocato in Spagna, più precisamente a Madrid. Qui ha iniziato una nuova vita ed è diventato una celebrity della tv spagnola. Fabio non ha mantenuto alcun rapporto con Nicole: la rottura tra i due è stato netta e burrascosa.