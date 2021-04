Uomini e Donne Nicole Mazzocato: il nuovo fidanzato è il cantante Salmo?

Il gossip continua ad occuparsi di Nicole Mazzocato. Nei giorni scorsi si era parlato di un flirt tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Mario Balotelli ma pare che le attenzioni della modella e web influencer siano per qualcun altro. Nicole, come riporta Very Inutil People, è stata avvistata a Milano, in zona Navigli, con il cantante Salmo.

Secondo i passanti che hanno diffuso la notizia Nicole e Salmo – vero nome Maurizio Pisciottu – hanno accelerato il passo per dileguarsi e non dare troppo nell’occhio. A quanto pare la Mazzocato indossava un jeans scuro e una giacca mentre lui un pantalone nero e camicia.

Non è la prima volta che si parla di una storia d’amore tra Nicole Mazzocato e Salmo. Non solo: i due non hanno fatto mai nulla per smentire la loro liaison. Non hanno mai confermato ma neppure smentito. In più continuano a scambiarsi commenti sui social network con emoticon divertenti come pecore e scimmiette.

Senza ombra di dubbio c’è un legame tra l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio e Salmo. Resta da capire che tipo di rapporto: solo un’amicizia, un feeling speciale o un vero e proprio amore? Intanto pare certo che la Mazzocato non ha alcuna relazione clandestina con Mario Balotelli, che ha smentito in prima persona le indiscrezioni sul suo conto.

Uomini e Donne: cosa fa oggi Nicole Mazzocato

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne – è stata tra le corteggiatrici protagoniste dell’edizione 2015 – Nicole Mazzocato si è affermata come modella e web influencer. Il suo sogno, però, resta quello di diventare attrice. Ad oggi Nicole si è data da fare con piccoli ruoli in alcuni progetti televisivi e cinematografici e delle brevi apparizioni pubblicitarie.

Nel frattempo è finita la relazione tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio: nonostante la convivenza e le promesse d’amore i due non sono riusciti ad andare avanti. Prima dell’incontro con Salmo Nicole ha amato per un paio d’anni con Thomas Teffah, imprenditore che lavora e vive a Londra.

Che fine ha fatto invece Fabio Colloricchio? Dopo l’esperienza a Supervivientes – la versione spagnola dell’Isola dei Famosi – si è trasferito a Madrid. È ancora felicemente fidanzato con Violeta Mangriny, conosciuta proprio nel reality show.