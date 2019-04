Uomini e Donne, Nicole: “Fabio e nuovo fidanzato? Odio i confronti”

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato ha ritrovato l’amore dopo Fabio. L’ex corteggiatrice sotto accusa sui social e risponde

Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha trovato di nuovo l’amore dopo la fine della storia con Fabio Colloricchio. Mentre lui è in partenza per Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi, lei si gode una vacanza di amore e relax alle Maldive, insieme al nuovo fidanzato. Lui si chiama Thomas e, dice Nicole, si conoscono da davvero tanto tempo. La notizia del fidanzamento della Mazzocato, dopo quattro mesi dalla rottura con Colloricchio, ha fatto scatenare il gossip e anche i fan della modella. In alcune Instagram stories, Nicole ha risposto alle curiosità delle sue followers e alle accuse che molti le muovono. Al centro dell’attenzione: il rapporto con Thomas e quello con Fabio. Ecco le risposte di Nicole.

Nicola Mazzocato risponde su Instagram sul nuovo fidanzato e Fabio Colloricchio

Tante le curiosità del popolo del web verso la vita sentimentale di Nicole Mazzocato. Lei e Fabio Colloricchio si sono lasciati pochi mesi fa, e mentre si vocifera che lui si frequenti con la velina mora Shaila Gatta, lei vola nei paradisiaci paesaggi della Maldive con Thomas, che conferma sia il nuovo fidanzato. “Ci conosciamo da 8 anni“, ha spiegato Nicole sui social riferendosi al ragazzo, “Lavoravamo nella stessa località marittima durante le stagioni estive“. Un amore nato da poco ma la conoscenza dura da tanto tempo. Ma subito dopo arriva una domanda “scomoda” sull’ex. Ad una followers che le dice: “Scusa ma Fabio è molto più bello, è oggettivo“, lei risponde in sordina per non creare polemiche inutili: “Io odio confrontare. Ogni bellezza è soggettiva e sicuramente Fabio è un bellissimo ragazzo e nonostante la nostra relazione sia terminata continua ad esserlo“, niente frecciatine da parte di Nicole che continua a portare rispetto alla persona che ha amato per tantissimo tempo.

Nicole e la possibilità di fare la tronista. Lei smentisce

Nicole dopo l’esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne sogna di tornare nel programma, e questa volta nella veste di tronista? L’influencer smentisce e non solo perché ora il suo cuore è impegnato. Spiega infatti che le belle esperienze vanno vissute una volta sola: “Non sarei mai andata neanche se non fossi stata la scelta. Le esperienze magiche si vivono solo una volta nella vita“.