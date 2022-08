Nicole Mazzocato ha parlato della sua gravidanza nelle scorse ore. Lo ha fatto rispondendo alle domande dei fan su Instagram e confidandosi sulla nuova realtà che sta vivendo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta lo scorso 14 agosto del piccolo Paolo. Il bimbo è frutto dell’amore con il calciatore del Monza Armando Anastasio, con cui fa coppia dal 2021. Dopo alcuni giorni dal parto Nicole ha parlato dei primi problemi che ha affrontato nel post gravidanza, ma lei e il suo piccoletto stanno cercando il giusto equilibrio tra madre e figlio.

In particolare Nicole ha incontrato degli ostacoli nell’allattamento, ma ora va meglio. Al terzo giorno le è arrivata la montata lattea e non serve più dare l’aggiunta col biberon. A distanza di quasi dieci giorni dal parto, Nicole Mazzocato ha parlato dei chili presi in gravidanza. Una curiosità che accomuna molte future mamme e che spaventa alcune di loro, ma proprio l’ex corteggiatrice ha invitato tutte a non farsi prendere dall’ansia dei chili. Innanzitutto ha svelato quanti chili ha preso: “In totale 13 chili. […] Ho partorito, sono tornata a casa ed ero già meno 7 chili”.

Non ha intenzione di perderli, o almeno non nell’immediato e senza farne un’ossessione. Anzi, Nicole ha ammesso di piacersi con qualche chilo in più e che per ora spera non vadano via. Queste le sue parole: “Spero di mantenerli perché comunque il mio corpo mi piace un sacco. Mi piacciono proprio le curve. Sapete che avevo problemi a mettere peso, quindi spero rimangano”. I chili presi in gravidanza diventano un cruccio per qualche neo mamma, ma l’influencer ha invitato tutte a non farne un caso:

“Vorrei dirvi che potete stare tranquille. Non fatevi le paranoie perché mettete su chili. Non abbuffatevi ovviamente, però tanti chili si mettono anche per la placenta, per l’utero che si estende, l’acido amniotico, il bambino… Quindi state serene, il peso poi si perde. La cosa importante è che siate serene mentalmente”

Nicole Mazzocato mamma: il racconto del parto

Quindi nel corso delle storie su Instagram ha anche raccontato il parto. Ha iniziato ad avere contrazioni la sera del 12 agosto, ma dopo un monitoraggio in ospedale è tornata a casa. Aveva una dilatazione di 1 cm. Il 14 agosto sono cominciate le contrazioni più forti e a distanza di 2-3 minuti. Arrivata in ospedale ha scoperto di avere una dilatazione di 3 cm. Ha partorito dopo due ore di contrazioni in sala travaglio. Tirando le somme, è arrivata in ospedale alle 9 e il bimbo è nato alle 15,20 circa. Infine ha anche spiegato la scelta del nome Paolo per il figlio: