Nicole Mazzocato di Uomini e Donne è diventata mamma. Nei giorni scorsi è nato Paolo, il primo figlio dell’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. Il bambino è frutto dell’amore che lega l’attrice, modella e influencer al calciatore del Monza Armando Anastasio. Un amore sbocciato nell’estate 2021 e diventato più forte che mai nel giro di pochi mesi.

Dopo il parto Nicole di Uomini e Donne, ex scelta dell’ex tronista Fabio Colloricchio, ha ringraziato tutti i follower del supporto ricevuto. La 32enne non è riuscita a nascondere i momenti difficili che sta vivendo. Quando una donna diventa mamma deve infatti prendere familiarità con il suo bebè e non è un passaggio che arriva sempre così spontaneamente. Soprattutto alla prima gravidanza, quando la strada è tutta in salita.

Su Instagram Nicole Mazzocato ha raccontato di aver avuto qualche problema con l’allattamento. La giovane, al contrario di altre Vip quali Alessia Macari, non ha voluto rinunciare a questo momento così bello tra mamma e figlio. La Mazzocato, però, non ha ancora la montata lattea e questo rende la situazione decisamente più complicata.

“Abbiamo avuto una nottata intensa e difficile”, ha raccontato Nicole Mazzocato. “Abbiamo passato la notte in bianco attaccati tutto il tempo e lui che provava e tentava disperatamente di mangiare ma ciò che arrivava purtroppo non era sufficiente per saziarlo”.

Poi ha aggiunto: “Stiamo integrando con il biberon ma qui non molliamo, proviamo fino all’ultimo”. Insomma, Nicole Mazzocato sembra determinata a non rinunciare alla pratica dell’allattamento, che garantisce tanti benefici a genitore e bambino.

Nicole Mazzocato ha partorito a Belluno, la sua città d’origine, in modo da avere il supporto dei genitori. Il nome Paolo è stato scelto in onore del padre di Anastasio. Nicole ha deciso di non dare il suo cognome a quello del suo primogenito.

Durante la gravidanza la Mazzocato ha ammesso di essere contenta di questa svolta epocale in Italia ma visto che sia lei sia Armando hanno due nomi molto lunghi ha preferito insieme al suo compagno optare solo per quello paterno.

Nicole Mazzocato ha inoltre confidato qualche mese fa che il suo primogenito non sarà molto social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in accordo con Armando Anastasio, condividerà poche immagini del bambino. Un modo per preservare l’intimità del bambino e della sua famiglia.

Per ora non è chiaro se e quando Nicole Mazzocato di Uomini e Donne e Armando Anastasio convoleranno a nozze dopo la nascita del piccolo Paolo.