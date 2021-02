Uomini e Donne, Nicola Vivarelli sparito dai social: ecco cos’è successo

Nicola Vivarelli, giovanissimo cavaliere di Uomini e Donne ed ex conoscenza di Gemma Galgani, è sparito dai social per ben tre settimane. Ed ecco che ora rompe il silenzio, rivelando i motivi che l’hanno portato a non condividere più nulla sul suo profilo ufficiale di Instagram. A riportare l’attenzione su Sirius ci pensa Gianluca De Matteis, il quale condivide un video pubblicato su un nuovo account. Infatti, Nicola è stato costretto a creare un altro profilo social, poiché il vecchio è stato hackerato! Infatti, lui stesso oggi ammette di essere sparito non per sua volontà.

“Mi hanno hackerato il profilo, quindi ho avuto qualche problemino, diciamo”, dichiara Vivarelli nel suo nuovo profilo. Il giovanissimo cavaliere del Trono Over fa sapere di aver seguito tutte le procedure per riavere il suo account. A oggi, però, non è riuscito a ottenere il risultato sperato. Condivide questo video proprio per fare il punto della situazione. Ha deciso di creare questo profilo per iniziare tutto da zero e confessa che oggi è “più positivo di prima” e “più carico”. Probabilmente quanto accaduto ha gettato nello sconforto Sirius, in queste tre settimane. In effetti, vedersi il profilo hackerato non è di certo una cosa positiva.

Approfitta di questo momento anche per ringraziare tutti i fan, che avevano notato la sua improvvisa assenza sul social network. Il pubblico che lo segue ha fatto di tutto per mettersi in contatto con lui, cercando il suo numero di telefono e scrivendo a sua mamma. Non solo, i fan hanno inviato a Nicola regali per il suo compleanno, sia a bordo della nave che a casa sua. “Di questo sono estremamente felice”, dichiara Vivarelli. Il cavaliere non vuole perdere il sostegno dei suoi fan e così decide di ricominciare, creando il nuovo account. Ovviamente spera che la piattaforma social possa presto permettergli di riavere il suo vecchio profilo.

Solo qualche settimana su Uomini e Donne Magazine è stata pubblicata la sua nuova intervista. A bordo della nave, Sirius ha preso le difese di Gemma Galgani, scagliandosi contro Maurizio Guerci. Non solo, ha anche smentito le notizie che lo vedevano futuro naufrago all’Isola dei Famosi 2021. Tra qualche tempo, probabilmente il pubblico di Canale 5 avrà modo di rivedere Nicola nello studio del noto programma televisivo condotto da Maria De Filippi.

La redazione pare si sia affezionata al giovanissimo cavaliere, che dopo tante discussioni è poi riuscito a ritrovare la pace con Gemma. Come lui stesso aveva dichiarato, è ancora alla ricerca dell’amore. Dunque, non resta che attendere per scoprire se tornerà in trasmissione una volta sceso dalla nave su cui lavora.