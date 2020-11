Uomini e Donne, Nicola tornerà sul trono? Ma con Gemma non è finita

Nicola Vivarelli si è raccontato a trecentosessanta gradi dopo aver lasciato Uomini e Donne. Intervistato da Super Guida Tv, il giovane Sirius ha spiegato di essere molto dispiaciuto per aver dovuto interrompere il percorso. Si era affezionato alla redazione, è stato bene e aveva intrapreso una conoscenza con Veronica che gli piaceva davvero. Ma il lavoro ha chiamato e lui non poteva ignorare. Si è imbarcato dopo un mese dall’uscita dal programma perché ha avuto alcuni problemi.

Tra qualche mese Nicola tornerà a Uomini e Donne? Non ha nascosto che spera sia solo un arrivederci questo e non un addio. Se non fosse stato per il lavoro, d’altronde, sarebbe rimasto, per cui è possibile che tornerà. Ma chissà se lo rivedremo nel parterre del Trono Over oppure sul trono! Non c’è stata alcuna proposta quest’anno, ma se dovesse arrivare non direbbe di no:

“Non nego che mi piacerebbe tornare nel programma in questa nuova veste. Se mi venisse proposto accetterei. Sono uscito single e quando tornerò sarò di nuovo single”.

Nicola ha anche svelato di essere stato contattato per il Grande Fratello Vip e l’Isola dei famosi, ma ha preferito tornare a Uomini e Donne. Per quanto riguarda Veronica, che aveva negato la notte passata insieme, Vivarelli ha affermato di non riuscire a darsi una spiegazione. Non è riuscito a capire la reazione della Dama. Nonostante tra loro stesse nascendo qualcosa, adesso anche da parte sua è finita. Lo stesso non possiamo dire di Gemma Galgani!

A quanto pare, infatti, quell’ultimo ballo ha riacceso delle piccole speranze nel loro rapporto. Lui è contento di essersi riappacificato con Gemma e gli fa piacere continuare a sentirla anche quando sarà sulla nave. E poi ha aggiunto:

“Quel che sarà sarà. È un bel rapporto quello che abbiamo instaurato. A me Gemma piace come persona. Anche se non sfocerà di nuovo in amore, sono interessato a proseguire con lei un rapporto di amicizia. Se le cose andranno bene ne sarò felice, altrimenti pazienza”.

Nicola non ha nascosto di avere nostalgia del rapporto che aveva con Gemma. Si è emozionato vedendo il loro ballo in televisione. Non è ancora finita allora tra Nicola e Gemma? Lui ha parlato di amicizia, ma anche di nostalgia. Insomma, pare che tra loro non tutto sia definitivamente perduto e che la fiamma potrebbe riaccendersi da un momento all’altro. Allo stesso tempo, però, Nicola potrebbe diventare tronista al suo ritorno a Uomini e Donne. Insomma, potrebbe succedere di tutto: non resta che attendere.