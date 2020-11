UeD news, Veronica sulla notte con Nicola: “Cos’è davvero successo”

Veronica De Nigris e Nicola Vivarelli a Uomini e Donne hanno concluso la loro conoscenza in malo modo. Il giovane cavaliere, come già aveva anticipato, si è imbarcato sulla nave per lavoro. Ma prima aveva messo in crisi la sua frequentazione con la 35enne, vedendosi e sentendosi anche con Angelica. L’arrivo di quest’ultima ha provocato una rottura tra Nicola e Veronica. Qualche giorno prima della sua partenza, in studio il Vivarelli ha raccontato che, dopo il loro ultimo scontro, ha scelto di presentarsi a sorpresa sotto casa della dama. Dopo di che, rispondendo a una domanda di Armando Incarnato, Nicola ha confessato di aver passato una notte focosa con Veronica quando le ha fatto questa sorpresa. Oggi a parlarne ci pensano entrambi, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine.

In particolare, Veronica ammette: “La verità è che tra Nicola e me c’è stata dell’intimità che però non è andata oltre“. Nonostante tutto, la 35enne confessa di non essere ancora riuscita a dimenticare Nicola. Dichiara che durante il primo periodo della loro conoscenza, lei non lo stimava particolarmente. A farle avere dei dubbi era il suo interesse nei confronti di una donna molto più grande di lui, Gemma Galgani. Poi ha deciso di provarci lo stesso, in quanto aveva davvero voglia di conoscere una persona. Ci tiene inoltre a precisare di non essere mai stata gelosa della dama torinese, con cui Nicola ha anche fatto un ballo prima di lasciare il programma.

A questo punto, Veronica vuole chiarire un particolare sulla rivelazione fatta da Nicola sulla notte focosa. Ammette che i suoi genitori sanno bene che ha una vita sentimentale, ma ha un padre con il quale non ha questa tale confidenza da confidargli determinate cose. Con lui ha un rapporto particolare. “Per questo quell’ammissione mi ha messo in imbarazzo“, dichiara la dama 35enne. Nonostante questo, la De Nigris non negherebbe di essere andata oltre con qualcuno. Molto probabilmente con il Vivarelli sarebbe comunque successo a breve qualcosa, “ma non era e non è mai accaduto”.

La sera stessa in cui Nicola ha salutato lo studio per tornare a lavorare sulla nave, nei prossimi tre mesi, si sono sentiti e hanno discusso. Veronica ammette di essere molto delusa, mentre il Vivarelli dichiara di essere abbastanza dispiaciuto. In particolare, il giovane cavaliere è rimasto male quando ha scoperto che la dama non avrebbe continuato la loro conoscenza a distanza. Sebbene abbia fatto arrabbiare parecchio Veronica, non si sente in colpa per aver parlato di una notte focosa. Pertanto, in questo modo, il Vivarelli conferma la sua versione dei fatti.

Infine, Nicola conclude la sua intervista dichiarando di essere felice per aver avuto la possibilità di congedarsi dalla trasmissione attraverso un ballo con Gemma.