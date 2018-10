Uomini e Donne, Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella: battute e ironia sulla relazione con l’ex tronista

A diversi giorni di distanza dal suo intervento a Uomini e Donne, Nicola Panico continua oggi a parlare senza filtri della sua relazione segreta con Sara Affi Fella. A differenza dell’ex tronista, che come sappiamo ha deciso di lasciare i social, lui il suo profilo Instagram lo sta infatti continuando ad usare per ribadire ancora di più la sua posizione in questa faccenda. E il suo atteggiamento, al momento, sembra piacere ai fan di Uomini e Donne attivi sul web. Il numero dei suoi follower, per esempio, è iniziato a salire da quando ha deciso di dire tutta la verità su Sara. Stando a quanto da lui stesso dichiarato, inoltre, tanti sono i messaggi di chi, ad oggi, continuano a manifestargli privatamente il proprio supporto.

A fronte di tutto ciò, quindi, l’atteggiamento di Nicola Panico non può che essere positivo per ora. Dopo la delusione provata, infatti, Panico sembra deciso a voltare pagina, tant’è che nelle ultime ore ha addirittura fatto dell’ironia sulla sua storia con Sara Affi Fella. “Ragazzi sto leggendo dei messaggi assurdi” ha esordito dicendo infatti il calciatore nell’ultima stories caricata stanotte su Instagram. “Mi mandate delle vostre delusioni… io pensavo di stare rovinato” ha poi aggiunto lo stesso in tono sarcastico “Ma qua mi sa che sono il meno peggio”.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella torna sui social: l’ex tronista appare provata

Domenica scorsa una foto ritraente Sara Affi Fella in compagnia di un’amica ha fatto letteralmente il giro del web in poche ore. Nell’immagine l’ex tronista appare molto provata e decisamente fuori fase. Lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne e le successive polemiche che, sui social e in trasmissione, l’hanno vista protagonista sicuramente non l’hanno fatta stare bene in queste ultime settimane.