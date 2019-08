Uomini e Donne news Zarino tronista: Jessica Battistello, silenzio rotto

Uomini e Donne News, Alessandro Zarino nuovo tronista, Jessica Battistello rompe il silenzio. I due si erano avvicinati molto durante e dopo Temptation Island

Pochi giorni fa la redazione di Uomini e Donne ha ufficializzato due tronisti della nuova stagione: Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Due volti non del tutto sconosciuti al pubblico di Maria De Filippi. Raselli ha già calcato gli studi di UeD in veste di corteggiatore, oltre ad aver partecipato come single a Temptation Island, quello stesso programma in cui si è fatto notare anche Zarino che si è avvicinato molto a Jessica Battistello al punto che la ragazza ha lasciato Andrea Filomena. Dopo lo show i due – Alessandro e la Battistello – pareva che potessero continuare la love story, ma qualcosa è evidentemente andato storto. Oggi, Jessica ha rilasciato attraverso una Stories Instagram delle dichiarazioni su Zarino.

Poche ore fa Jessica ha aperto alle ormai note domande sulle Instagram Stories ed ha risposto alla domanda diretta di un fan che le ha chiesto che cosa ne pensasse a proposito di Alessandro Zarino tronista. “Mi chiedete tutti la stessa identica cosa. Risponderò a tempo debito, abbiate pazienza. Grazie“. La Battistello non si scompone, ma da quel che sembra trapelare, potrebbe essere che il legame con il nuovo tronista non sia stato chiarito del tutto pacificamente. Addentrandosi nel campo delle congetture si può credere che, se non ci fossero degli attriti, Jessica avrebbe potuto tranquillamente mandare un in bocca al lupo ad Alessandro. Quel “risponderò a tempo debito, abbiate pazienza” lascia invece spazio a diverse supposizioni.

Uomini e Donne News, Alessandro Zarino tronista dopo l’esperienza a Temptation Island

Alessandro Zarino è stato uno dei single che più è emerso nell’ultima edizione di Temptation Island nip. Ora è pronto per il trono di Uomini e Donne. 28enne, è nato e cresciuto a Napoli. Per un periodo ha vissuto anche Sidney, in Australia. Finora ha all’attivo esperienze professionali come modello e insegnante di crossfit. La sua relazione sentimentale più importante è stata quella con Kristina, un volto che non fa parte del mondo dello spettacolo.