Temptation Island, Jessica Battistello si sbilancia su Alessandro Zarino: la situazione tra i due

Jessica Battistello e Alessandro Zarino sono una coppia? Dopo la conclusione di Temptation Island i due inizialmente sembravano aver imbastito una love story. Tuttavia, alcuni indizi hanno poi fatto pensare che il feeling visto nel programma fosse venuto a mancare. A quanto pare non è così. Nelle scorse ore l’ex fidanzata di Andrea Filomena ha risposto ad alcune curiosità dei fan attraverso delle Instagram Stories e ha speso parole molto dolci per Zarino. Inoltre è tornata sul suo ex, dopo essere stata stuzzicata da un follower che le ha chiesto se Andrea, Nunzia e Ilaria, altre due protagoniste del reality di Canale 5, fossero diventati amici.

Jessica: “Ad Alessandro voglio tantissimo bene”

Cosa prova in questo momento Jessica per Alessandro? “Gli voglio tanto, ma tanto, tanto, tanto, tanto, tantissimo bene” ha risposto la Battistello con tanto di tag per Zarino e di cuoricino rosso passione. Lo sbilanciamento della ragazza fa pensare che la frequentazione con il tentatore stia proseguendo. Quel “tanto bene” reiterato per diverse volte lascia poco spazio ai dubbi. Jessica ha affrontato anche la questione Filomena, che è diventato amico di Nunzia Sansone e Ilaria Teolis. “Sì, e fanno bene. Il fatto che siano amiche mie non esclude che possano essere amiche sue. Penso che non ci sia nulla di male. Anzi siamo tutti bravi ragazzi.”

Alessandro Zarino e il bisogno di vivere una relazione nella quotidianità

“Parlare di sentimenti in questa esperienza sarebbe prematuro, ma credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotidianità e questo non è ancora successo”, diceva Zarino qualche giorno fa in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Dichiarazioni che avevano lasciato molti fan sulle spine. Diversi infatti coloro che, leggendo tra le righe, videro una non volontà di proseguire la conoscenza con Jessica da parte del tentatore. Oggi le parole della Battistello fanno invece pensare che la frequentazioni stia procedendo.