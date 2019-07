Temptation Island news, Jessica torna a parlare di Andrea: “Scioccata”

Temptation Island news, dopo la puntata Jessica Battistello torna a parlare di Andrea Filomena

Dopo la puntata di Temptation Island, in onda ieri sera, che ha mostrato le sei coppie un mese dopo, Jessica Battistello torna a parlare di Andrea Filomena, ormai suo ex fidanzato. La loro storia d’amore è giunta al capolinea durante il falò di confronto, il secondo richiesto dal ragazzo. Ricordiamo che, di fronte alle prime immagini di Jessica in compagnia del tentatore Alessandro, Andrea aveva richiesto immediatamente il confronto anticipato, non accettato dalla Battistello. Ora quest’ultima decide di rispondere alle domande del pubblico, attraverso le Stories di Instagram. In particolare, attirano l’attenzione le risposte riguardanti la serata di ieri. Andrea, parlando con Filippo Bisciglia, ha mostrato tutto il suo distacco nei confronti di Jessica. Alcune dichiarazioni fatte dai due sono apparse contrastanti. E proprio su questo punto, la Battistello ora si dice scioccata. La ragazza è convinta che ieri sera non abbia parlato il vero Andrea, bensì la sua rabbia e il suo orgoglio. Jessica non comprende il motivo per cui l’ex fidanzato abbia fatto determinate dichiarazioni.

Jessica Battistello dopo Temptation Island: “Io scioccata dopo ieri sera”

“Io scioccata dopo ieri sera, giuro”, risponde così Jessica a chi le chiede cosa pensa dell’intervista di Andrea con Filippo. “Non ho capito il senso di negare determinate cose o di dire che non volevo andare a prendere le mie cose perché sapeva benissimo che mi era stato negato dalla redazione (ho anche i messaggi)”, rivela la Battistello. La ragazza ammette di trovare le dichiarazioni fatte da Andrea, non solo insensate, ma anche fuori luogo. C’è anche chi le chiede se sente appunto la mancanza del suo ex fidanzato. “Penso sia normale, no?” risponde Jessica. Nonostante ciò, la Battistello resta convinta del fatto che sia stato giusto chiudere la loro relazione, per il bene di entrambi, poiché si sono fatti troppo male a vicenda. Non solo, Jessica afferma di non voler cancellare le sue foto con Andrea su Instagram, poiché per lei si tratta comunque di un capitolo molto importante. Non rinnega nulla della loro relazione e, proprio per questo, non ha intenzione di cancellare i loro ricordi.

Jessica Battistello non è alla ricerca dell’amore: ora vuole imparare ad amare sé stessa

Non sa se potrebbe aver sbagliato all’interno del programma oppure no, ma Jessica non immaginava di poter far soffrire così tanto Andrea. “Con il senno di poi, vedendo come lui è stato male, qualche atteggiamento lo cambierei, quello forse sì”, dichiara la ragazza oggi. Ora, però, Jessica non pensa a innamorarsi di nuovo, almeno per il momento. La Battistello ammette di aver compreso di non potercela fare e di voler imparare prima ad amare sé stessa. Dunque, pare non ci sia nessuna storia d’amore con il tentatore Alessandro, con cui si è incontrata dopo un mese nella puntata di ieri. Per lui, però, Jessica continua a riservare parole speciali.