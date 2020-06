Uomini e Donne news, Veronica e Giovanni si sono lasciati? Nuovo video

Facciamo subito il punto della situazione: Veronica Ursida aveva deciso di continuare a frequentare Giovanni Longobardi fuori da Uomini e Donne se lui avesse deciso davvero di lasciare il programma; la scelta della Dama del Trono Over non convinse neanche lui che si diceva poco sicuro della loro relazione e non voleva che lei rinunciasse al programma di Maria De Filippi per qualcosa di incerto. I due tra l’altro sono sempre stati fastidiosamente ostacolati da Gianni Sperti durante la loro conoscenza perché l’opinionista non ha mai creduto a Veronica e ogni pretesto rappresentava l’occasione giusta per attaccarla; un po’ come ha fatto con Armando Incarnato che si spera l’anno prossimo avrà vita più semplice all’interno della trasmissione di Canale 5. Ad ogni modo oggi le cose sono notevolmente migliorate.

News Uomini e Donne, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi felici assieme: le ultime storie su Instagram

Abbiamo ritrovato Veronica e Giovanni su Instagram davvero felici assieme: si diceva che i due avessero rotto ma le ultime storie pubblicate dalla Ursida confermano l’esatto contrario, cioè che vanno d’amore e d’accordo. Veronica ha pubblicato un video risalente al 20 giugno in cui fa una specie di scherzo a Giovanni: niente di così divertente, diciamocelo, ma che mostra al tempo stesso una certa sintonia tra i due innamorati – possiamo dirlo? – e che ci fa ben sperare per il futuro. Qualcuno di voi si starà chiedendo perché dar credito a un video di due giorni fa, viste le voci su questa presunta rottura; il punto è che Veronica ha pubblicato la storia oggi, quindi è ovvio che non sia successo nulla di ciò che si è detto finora. A darci qualche informazione sul loro rapporto era stato tra l’altro lo stesso Giovanni qualche tempo fa.

Giovanni felice con Veronica dopo Uomini e Donne: il Cavaliere sicuro della sua Dama

Longobardi infatti aveva postato su Instagram la foto di un selfie e aveva ricevuto tra i commenti quello di una certa Loredana, convinta del fatto che se Veronica non l’avesse voluto ci sarebbero state molte altre ragazze ad aspettarlo. Niente di più vero, visto che Giovanni è un bel ragazzo (come lo è Veronica, del resto), ma Longobardi ha stroncato la polemica sul nascere: “Non ci sta nessuno che non mi vuole – queste le sue parole su Instagram – quindi stai tranquilla”. Un po’ rudi i modi con cui ha risposto ai complimenti di una follower ma il messaggio era chiaro già una settimana fa, ed era questo che ci interessava: nessuno gli tocchi Veronica perché quest’interesse di cui voleva delle chiare dimostrazioni Giovanni l’ha compreso. Dite che resisteranno fino alle prossime registrazioni di Uomini e Donne? Potrebbe darsi; noi comunque vi aggiorneremo.