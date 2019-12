Uomini e Donne news: segnalazione su Veronica e Zarino, dettagli scottanti

Uomini e Donne news: è davvero scelta tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino? Una segnalazione dopo l’addio al programma farà molto discutere (“Lui l’ha baciata poi si è pulito con un fazzoletto”).

Veronica Burchielli sembra abbia lasciato il trono di Uomini e Donne durante l’ultima registrazione. Ma i riflettori non si sono di certo spenti su di lei e l’ex tronista, Alessandro Zarino. I fan del programma si aspettano di sapere cosa sia successo dopo la puntata e scoprire se i due si sono messi insieme oppure no. La prima segnalazione su Veronica e Alessandro ci arriva direttamente da Very Inutil People, che svela alcuni retroscena di un’esterna che faranno sicuramente discutere e metteranno in luce alcuni dettagli del programma di Maria De Filippi da tempo presi di bersaglio dai social. Tra cui la finzione di ciò che accade dietro le quinte e nelle stesse esterne. Ciò che riportiamo in questo articolo, infatti, potrebbe apportare delle conseguenze sui due protagonisti ed alimentare ulteriori polemiche soprattutto contro la Burchielli, non particolarmente amata dopo il no secco dato ad Alessandro.

Zarino e Veronica: l’esterna dopo la “scelta”, i dettagli faranno discutere

Ancora bufera su Veronica Burchielli. Dopo le accuse dei social e le discussioni con Tina Cipollari, la giovane ha deciso di tornare sui suoi passi e conoscere Alessandro Zarino. Dalle ultime anticipazioni che ci sono arrivate dall’ultima registrazione di UeD, abbiamo saputo che la Burchielli ha lasciato il trono. La segnalazioni di cui vi parliamo comunque riporta un certo gelo con Alessandro. Very Inutil People ha accolto a braccia aperte una segnalazione, i due sono stati beccati in un locale romano mentre chiacchieravano e si ritrovavano. Fino a qui nulla di strano, un dettaglio però potrebbe far pensare: “Il ragazzo ha detto che fermano la registrazione per dirgli cosa dire, cosa fare e che discorsi affrontare. Mi ha detto anche che ad un certo punto hanno interrotto per dire ad Alessandro di prendere la mano di Veronica e dopo che l’ha baciata hanno fermato le riprese e lui si è pulito con un fazzoletto“.

Uomini e Donne: cosa succederà ora tra Alessandro e Veronica, i dettagli nelle prossime registrazioni

Chissà cosa succederà ora tra Veronica e Alessandro. Siamo sicuri che nelle prossime anticipazioni leggeremo altre novità, e siamo certi che ci saranno risvolti inaspettati.