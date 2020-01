Uomini e Donne News Veronica e Zarino pronti per un bebè? La risposta

Uomini e Donne News Veronica e Alessandro, come procede la love story: “Difficile è quando si devono superare le montagne”. La Burchielli a ruota libera: “Mi darebbe la luna”. Un bebè? La risposta

Come stanno Veronica Burchielli e Alessandro Zarino? Benone. Le tempeste di Uomini e Donne e le relative polemiche scaturite ai tempi delle loro vicende sul trono sono ormai in archivio. La coppia oggi appare più affiatata che mai. Più si conosce e più urla il proprio amore. I fan gongolano e c’è addirittura qualcuno che stuzzica su un’eventuale gravidanza: è così lontana? La Burchielli ha risposto pure a questo, dichiarando che sì, è piuttosto lontana. Dalla serie, ok bruciare le tappe però nemmeno dare fuoco alla casa mica va bene …

Veronica è riapparsa su Instagram nelle ultime ore. “È facile stare insieme quando tutto va bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento. Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino”, ha scritto, a corredo di uno scatto affettuoso con Alessandro. Ma non è finita qui. La ragazza ha poi risposto a diverse curiosità dei fan tra le Stories definendo Zarino come una “persona premurosa” che non le “fa mancare niente”. Addirittura ha aggiunto: “Se potesse darmi la luna, mi darebbe anche quella se glielo chiedessi”. Alla luce di questo feeling tutto miele e zucchero c’è chi ha stuzzicato ulteriormente la Burchielli. Un bebè nel futuro prossimo: “Come fare scappare il proprio ragazzo… 3, 2, 1…Alessandro!”, la replica di Veronica. Eh no, un piccolino proprio ora non è nei programmi. D’altra parte i tempi non paiono proprio maturi.

Uomini e Donne News, i sogni professionali di Veronica Burchielli: recitazione e beauty

La Burchielli ha anche parlato dei suoi sogni professionali. Quale percorso vorrebbe intraprendere? Nessun dubbio per l’ex tronista che ha affermato di voler “proseguire gli studi di recitazione e inserirsi nel mondo del beauty”. Buona fortuna!