UeD, Veronica e Alessandro foto intimo: il racconto dell’ex tronista su Zarino

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino dopo Uomini e Donne: la storia d’amore continua

Continua la storia d’amore tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. E lo fa a gonfie vele, visto che i due finora non hanno mai dato segni di crisi, e no, non è scontato: abbiamo assistito a rotture avvenute dopo poche settimane e sappiamo che non tutti partecipano alla trasmissione di Canale 5 con la serietà che come telespettatori ci aspettiamo. Da cosa apprendiamo che Veronica e Alessandro stanno ancora insieme e che il rapporto cresce giorno dopo giorno? In tempi come questi i social network sono un pozzo d’informazioni, soprattutto se sono i diretti interessati a esporsi, in questo caso Veronica. Veniamo subito al dunque.

UeD, Veronica felice con Alessandro: la confessione su Instagram

In una storia recente pubblicata proprio da lei su Instagram la Burchielli ha sottolineato come Alessandro la faccia stare bene e non sia il classico ragazzo geloso, che è presente insomma anche nelle situazioni meno semplici. Parlava, per la precisione, di alcune foto in intimo fatte durante un servizio, e ha sottolineato come Zarino le sia stata vicino senza fare scenate o creare disagio. “Tra uno scatto e l’altro – queste le parole dell’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne – c’eravamo io, lui e il nostro prenderci in giro! È stato con me tutto il tempo dello shooting senza lasciarmi un secondo e quando mi vedeva in difficoltà mi accompagnava, mi ha aiutata dal farmi sentire a mio agio alla scelta degli outfit…”. Non che avessimo dubbi sull’apertura mentale di Alessandro, visto che il sol fatto di essersi trasferito in Australia deve averlo cambiato parecchio. Sono le altre parole di Veronica che ci hanno sorpreso di più.

Veronica e Alessandro, le foto in intimo: “Fortuna”

Facciamo riferimento al discorso successivo, quando la Burchielli parla di come dovrebbe essere davvero il partner ideale, ed è proprio in queste parole che vediamo una frecciatina velata a chi è stata con lei in passato (ricordiamo che Veronica viene da una storia d’amore molto travagliata): “Avere al fianco – ha così proseguito su Instagram – un partner che crede in te, che ti sprona senza superficiali gelosie è una fortuna, ed io sono molto fortunata! Ale mi sta mostrando che un fidanzato che ti vuole bene veramente è la prima persona che ti sostiene e ti motiva, ti fa vivere il tuo corpo senza malizia e possessività e va oltre a quella che può essere una semplice foto in intimo dove una donna mostra il proprio corpo ma anzi ti trova bellissima ed è orgoglioso di te”. Parole migliori su Alessandro Veronica non poteva scriverle. Chissà come Zarino avrà reagito a questa dichiarazione d’amore pubblica! Vi lasciamo intanto all’ultima foto di coppia pubblicata dalla Burchielli: