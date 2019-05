Uomini e Donne, tutta la verità sull’amicizia tra Irene e Claudia: “Ci siamo allontanate”

Capita spesso che a Uomini e Donne nascano delle amicizie (e non solo amori). Corteggiatrici e corteggiatori, passando così tanto tempo insieme e confrontandosi sui loro percorsi, finiscono con legare molto tra di loro. È successo in passato tra Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni e, più recentemente, abbiamo visto anche Claudia Dionigi e Irene Capuano avvicinarsi molto. Le due si sono conosciute durante la loro partecipazione al Trono Classico. Claudia corteggiava Lorenzo e Irene Luigi. Entrambe dal programma di Maria De Filippi sono uscite felicemente fidanzate ma, stando a quello che la Capuano ha scritto oggi su Instagram, il loro rapporto di amicizia non è più “stretto” come lo era inizialmente.

Nessun litigio o incomprensione, sia chiaro. Irene non ha infatti attaccato Claudia, anzi. Di lei ha solo detto belle cose. La verità, però, è che le due ex corteggiatrici non si frequentano più assiduamente come un tempo. “Ci siamo un pochino allontanate, ma il bene rimane lo stesso”, ha scritto la fidanzata di Luigi Mastroianni a chi sui social le ha chiesto se lei e Claudia fossero ancora in contatto. Vuoi gli impegni lavorativi, vuoi la vita che si frappone, così stanno dunque le cose adesso tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne.

Irene e Luigi sempre più innamorati: dopo Uomini e Donne inseparabili

Su Instagram stories oggi Irene ha parlato anche della sua storia con Luigi Mastroianni. Da quando hanno lasciato insieme il Trono Classico il loro sentimento è stato tutto un crescendo. Adesso sono inseparabili, tant’è che, in una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, hanno addirittura dichiarato di avere intenzione di andare presto a convivere. Sono molto innamorati ma una storia a distanza sarebbe per loro insostenibile e, su questo, sembrano avere le idee chiare.