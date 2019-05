Luigi e Irene: convivenza, gelosie e il caso su Valentina Galli e Flavio

Luigi e Irene a distanza di tempo dalla scelta a Uomini e Donne: il primo ti amo della coppia

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano di Uomini e Donne. Una delle coppie più amate del Trono Classico si svelano, a distanza di qualche mese dalla scelta, in un’intervista sul settimanale Uomini e Donne Magazine. Qualche puntata fa, ospiti in studio, avevano dichiarato di non essersi ancora detti il tanto atteso ti amo. Ed ecco che ora l’ex tronista e l’ex corteggiatrice ammettono di essersi finalmente lasciati andare ai sentimenti. Entrambi hanno compreso di essersi innamorati e l’hanno fatto con grande consapevolezza. Irene confessa di essersi accorta di provare delle emozioni, che aveva quasi dimenticato. Ma adesso con Luigi rivela di avere dei grandi progetti, che vedono anche una convivenza. Hanno aperto il loro cuore qualche settimana fa, precisamente l’1 aprile, ma hanno preferito non rendere pubblica la cosa. Il motivo? Luigi svela di aver preferito tenere questo momento per loro, soprattutto dopo aver visto quanto è stato complesso per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi affrontare pubblicamente la loro rottura. Proprio per tale motivo, ha scelto di preservare il suo rapporto con Irene.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano: la convivenza e la gelosia

La relazione procede a gonfie vele, tanto che si pensa già a una convivenza. Innanzitutto, Luigi anticipa che faranno insieme un viaggio nei prossimi giorni, a Dubai. Al momento stanno anche sistemando la nuova casa del Mastroianni a Roma. L’ex tronista ha deciso di interrompere, per il momento, il trasferimento a Verona e di cercare un’abitazione nella Capitale per stare vicino a Irene. In questo modo, potranno iniziare “una sorta di convivenza”. Luigi rivela: “Non sarà ufficiale, ma sicuramente a giorni alterni lei starà da me. Non la chiameremo casa nostra, però lo sarà a tutti gli effetti”. Per Irene questa potrà essere per entrambi “un’altra bella prova di coppia”. Sebbene la storia proceda a gonfie vele, la coppia ammette che spesso la gelosia li porta a litigare. Si tratta di una “sana gelosia”, in particolare da parte di Luigi. Anche la Capuano ammette di essere una persona gelosa, ma l’ex tronista ammette: “Solitamente si tiene tutto per sé, ma poi quando meno te lo aspetti ti lancia delle frecciatine”. Al di là di tutto, si fidano l’uno dell’altra.

Luigi Mastroianni e l’idea sulla presunta storia tra Valentina Galli e Flavio Barattucci

Nel corso dell’intervista viene chiesto a Luigi cosa pensa del caso nato su Valentina Galli, sua ex corteggiatrice, e Flavio Barattucci, corteggiatore di Giulia Cavaglia. Quest’ultima, nel corso delle ultime puntate, ha fatto presente di aver notato una certa complicità tra i due, tanto da portare Flavio a eliminarsi dal programma. Il Mastroianni ammette di non averli mai visti come una coppia, ma è anche consapevole di non essere “un guru nel capire le persone”. Condivide, però, l’idea che si sarebbe fatta Giulia, ovvero che i due non sarebbero proprio fidanzati ma avrebbero un rapporto che va oltre l’amicizia.