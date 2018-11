Uomini e Donne, Valentina Rapisarda pentita dopo le operazioni di chirurgia plastica: “Ho avuto complicazioni, ho sofferto”

Valentina Rapisarda, a distanza di anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, continua oggi ad essere molto seguita sui social. L’ex corteggiatrice, proprio per questo, non perde occasione per tenersi in contatto con i propri follower, condividendo con questi pensieri e momenti di vita quotidiana. Stasera, grazie al gioco delle domande di Instagram, Valentina ha lasciato campo libero ai suoi fan, permettendo loro di fare delle domande alla quale la stessa si è poi prestata a rispondere. Un utente, allora, ha chiesto alla Rapisarda di parlare dell’operazione di chirurgia plastica a cui la stessa si è sottoposta diverso tempo fa per cercare di aumentare il décolleté.

Valentina, col senno di poi, si sottoporrebbe allo stesso intervento? Ebbene, per la prima volta, l’ex fidanzata di Andrea Cerioli, parlando della sua esperienza, ha confessato di essersi pentita di averlo fatto. Se ha sofferto? “Si, tanto” ha rivelato lei. Il motivo? “Mi sono operata due volte per complicazioni” ha raccontato “Ad oggi non credo lo rifarei”. La scelta di Valentina Rapisarda, stando a quanto da lei detto, l’ha esposta a dei rischi seri e concreti che, oggi, l’hanno portata ad una nuova consapevolezza, diversa da quella che qualche anno fa l’ha spinta invece ad affrontare questo percorso.

Uomini e Donne, Adrea Cerioli nuovo tronista: la reazione di Valentina Rapisarda

La storia d’amore tra Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, ormai, è già finita da un bel pezzo. Lei, al momento, è legata sentimentalmente ad un altro uomo e lui, come tutti sanno, è di nuovo tornato a Uomini e Donne. Dopo Temptation Island Vip Maria De Filippi ha deciso di dare una seconda possibilità a Cerioli, scegliendolo come nuovo tronista. La reazione di Valentina Rapisarda quando è stata data la conferma di Andrea sul trono? “Sono felice” ha esordito ironicamente la siciliana in una stories pubblicata su Instagram “Perché era quello che voleva”.