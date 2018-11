Uomini e Donne news, Valentina Pivati si è fidanzata: è “un’altra cosa” dopo Mariano

Uomini e Donne news: Valentina Pivati ha ritrovato l’amore dopo Mariano Catanzaro

Valentina Pivati si è fidanzata. L’ex corteggiatrice di Mariano Catanzaro, nonché sua scelta, ha ritrovato l’amore. E per il suo nuovo fidanzato, Andrea, ha scritto una bellissima dedica su Instagram. Così lo ha presentato al pubblico di Uomini e Donne, in occasione del compleanno di lui. Nella dedica, Valentina ha ripetuto più volte “Tu sei un’altra cosa” e ha elogiato il fidanzato: “Hai gli occhi così grandi che dentro ci cadrei se potessi, senza risalire mai. E non sei come chi ti dice che c’è e poi non c’è mai. Tu non dici niente però mi rimani accanto anche quando é brutto tempo. E sai farmi perdere la concezione del tempo. E quando ridi mi sento che ho vinto. Tu non sei come gli altri. Non devi dimostrare niente a nessuno, non provi a vincere a tutti i costi, anche a costo di perderti. Non hai sorrisi d’occasione, Ti preoccupi di non piacere, ma non cambi per nessuno”.

Valentina Pivati fidanzata con Andrea: “Ormai siamo un noi”

Non si sa da quanto Valentina Pivati e Andrea siano fidanzati, ma il tempo sembra essere già abbastanza da far scrivere all’ex corteggiatrice parole d’amore come queste: “Mi fai sentire che sono in trappola dentro al mio amore per te, ma rimango libera, e io continuerò a guardarti sempre con questi occhi, come se fosse la prima volta che ti vedo, che ti scopro, che m’innamoro”. E poi gli auguri di compleanno: “Il mio augurio oggi non va solo a te, va a te e me che ormai siamo un noi. E a noi auguro di passare insieme altri 100 compleanni, sempre con lo stesso entusiasmo, lo stesso amore, la stessa passione, la stessa simbiosi, la stessa complicità”. Per concludere altre bellissime parole: “Ci auguro di non smettere mai di cercarci, e in mezzo alla folla di continuare a perderci l’uno negli occhi dell’altro”.

Uomini e Donne, Valentina ha un nuovo fidanzato dopo Mariano

La storia con Mariano Catanzaro non ha funzionato e si sono lasciati durante l’estate. E oggi le news di Uomini e Donne vedono la ragazza di nuovo innamorata. Un’ultima curiosità? Valentina Pivati e il suo fidanzato Andrea si chiamano fra loro Zico e Niña.