Uomini e Donne news: Valentina Pivati contro Mariano Catanzaro

Uomini e Donne news, Valentina Pivati senza peli sulla lingua: le parole su Mariano dopo la rottura

Una tra le tante coppie uscite da Uomini e Donne lo scorso maggio è quella composta da Valentina Pivati e Mariano Catanzaro. I due, apparentemente complici e innamorati, hanno scelto di viversi la loro storia lontani dai mille riflettori. Sembrava una storia che potesse durare, una coppia semplice ma felice. Addirittura, dopo la rottura di Sara Affi Fella e l’attuale tronista Luigi Mastroianni, Mariano e Valentina si erano lasciati sfuggire qualche parolina contro chi non avrebbe scommesso un solo spicciolo sulla loro relazione. E infatti, contro ogni pronostico, la coppia appariva sempre molto sorridente e coinvolta. Fin quando, qualche settimana fa, l’ex tronista napoletano e l’ex corteggiatrice milanese hanno annunciato la fine del loro fidanzamento.

Poche ore fa, proprio la Pivati, nelle sue storie Instagram, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan. A chi le ha chiesto se si sentisse ancora con Mariano Catanzaro, Valentina, senza peli sulla lingua, ha chiaramente detto: “No e non intendo assolutamente farlo. Ho buoni rapporti con le persone che si comportano in maniera corretta, il resto della gente continui pure per la propria strada.” E poi ancora, davanti all’offesa di essere più falsa del suo ex, la ragazza controbatte: “Sulla base di cosa? Sono sempre stata onesta e sono sempre stata me stessa. Le storie finiscono. Siamo persone normalissime anche noi.”

Valentina vuole innamorarsi di un ragazzo normale

Dunque, vista la rabbia che continua a trapelare dalle parole di Valentina nei confronti di Mariano, si direbbe che qualche sassolino dalla scarpa dev’essere ancora tolto. Inoltre, dopo le tante domande sulla sua storia precedente, l’ex corteggiatrice afferma di essere pronta ad innamorarsi di un ragazzo normale. Secondo lei, i contesti televisivi non giovano alla durata nè alla qualità di una relazione. Quindi, più lontani si sta dalle telecamere e meglio è!