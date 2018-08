Uomini e Donne, l’annuncio di Valentina: “Io e Mariano ci siamo lasciati”

Uomini e Donne: Mariano e Valentina si sono lasciati

È ufficialmente finita tra Mariano e Valentina di Uomini e Donne. La coppia non si mostrava insieme da tempo e la crisi era più che mai evidente. Dopo diverse settimane di silenzio, l’ex corteggiatrice del Trono Classico ha deciso di annunciare la rottura nel corso di una diretta su Instagram. Valentina ha chiarito che la decisione è stata presa di comune accordo con l’ex tronista e che, nonostante tutto, i due hanno mantenuto un buon rapporto, di affetto e stima. “Io e Mariano ci siamo lasciati. Abbiamo aspettato a dirlo per capire com’era la situazione. Siamo due persone normalissime che si sono conosciute al di fuori di un programma televisivo. Ci tengo un sacco a Mariano, continuo a sentirlo, non ho problemi a vederlo, ma abbiamo preso questa decisione. Non starò qui a spiegare il perché, perché è vero che siamo nati come coppia pubblica, ma siamo due persone normalissime e preferiamo questo. Non ci scanneremo, non ci insulteremo, perché io ho una grossa reputazione di Mariano, perché al di fuori di quel programma si è mostrato un’altra persona, è una bellissima persona e non uscirà mai dalla mia bocca qualcosa contro di lui”, ha fatto sapere Valentina Pivati.

“Vi dico anche che mi stanno segnalando in tanti di averlo visto con altre ragazze. Mariano finché è stato con me, si è sempre comportato bene e per me è quello l’importante. Ora, qualunque cosa faccia, l’importante è che sia felice. Non posso assolutamente dire nulla di negativo di lui: è una grande persona, non ha mai fatto il cretino con me!“, ha aggiunto Valentina di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: nessun commento da parte di Mariano

Al momento Mariano Catanzaro non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione in merito alla rottura con Valentina Pivati. La storia tra i due è durata molto poco: a malapena due mesi. Continua dunque il trend negativo che ha colpito Uomini e Donne. Tutte le coppie dell’ultima stagione televisiva sono scoppiate poco dopo la scelta. Per il momento resistono solo Paolo Crivellin e Angela Caloisi e Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.