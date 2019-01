Uomini e Donne news Valentina: le parole sulla scelta di Andrea Cerioli

Uomini e Donne News, Valentina Rapisarda: arrivano le parole sulla scelta di Andrea Cerioli

Un paio di giorni fa la notizia si è diffusa in un amen tra i fan di Uomini e Donne: Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione. In molti, basandosi sulle anticipazioni filtrate dal programma, sapevano che sarebbe arrivata una succosa news dal Trono, ma in pochi credevano che riguardasse il bolognese. Nelle scorse ore, a proposito della sua decisione, sono giunte alcune parole della sua ex fidanzata, Valentina Rapisarda. L’ex corteggiatrice, che ha vissuto in passato una storia lunga due anni con Cerioli, ha rilasciato su Instagram dei commenti dopo essere stata incalzata dai fan.

“Andate avanti, io l’ho già fatto! Fatelo anche voi, grazie!“. Queste le parole di Valentina inerenti alla scelta di Andrea e rivolte a coloro che le hanno scritto sotto all’ultimo post Instagram. L’intervento piccato è arrivato a causa di diversi commenti dei fan che hanno giudicato il suo ultimo post una frecciata all’ex compagno e dunque, sostenendo che in realtà non l’abbia dimenticato. Nella fattispecie la Rapisarda ha pubblicato una foto mentre si ritrae intenta a guardare da un microscopio (la ragazza sta facendo un corso di ottica presso l’istituto Benigni Zaccagnini). Ma a colpire è stata la didascalia (“Aspetta aspetta… Neanche da qui si vede il ca… che me ne frega”), considerata da diversi follower un chiara posizione sulla scelta di Arianna da parte di Cerioli.

“È finita e non in maniera carina e oggi non mi interessa menzionarlo”

“Ci siamo lasciati perché non eravamo adatti l’uno all’altra. Con Andrea non siamo più in contatto da tempo. È finita e non in maniera carina e oggi non mi interessa menzionarlo per parlarne male. Preferisco ignorarlo. Tornare a essere amici? Se hai amato davvero una persona, non puoi rimanerci amica”. Con queste parole Valentina commentava la fine della love story con Cerioli. Invece, per quanto riguarda il Trono di Andrea, quando è iniziato, aveva detto: “Non mi interessa parlare della sua scelta. Mi sembra scontata e prevedibile. Sono felice per l’altra persona: era quello che voleva! Ma per me è un capitolo chiuso”. Nel 2018 la Rapisarda ha ritrovato l’amore. Si tratta di un uomo al di fuori del mondo dello spettacolo, poco avvezzo ai riflettori social.