Uomini e Donne news, Claudio Sona sbarca ad Hollywood? Al Festival del Cinema di Venezia un regista lo nota

Pare che la partecipazione al red carpet del Festival di Venezia abbia portato più che bene a Claudio Sona. Secondo il settimanale Oggi, infatti, star d’Oltreoceano avrebbero riempito di complimenti l’ex tronista di Uomini e Donne. All’evento, quindi, Claudio non è passato del tutto inosservato, anzi. A notarlo particolarmente sarebbe stato anche un noto regista presente alla Mostra del Cinema. La carriera di Claudio Sona, dunque, potrebbe presto avere una svolta inaspettata. Ma lusinghe e apprezzamenti si trasformeranno mai in proposte concrete per l’ex protagonista del Trono Gay? Dopo l’esperienza televisiva a Uomini e Donne si apriranno per lui le porte di Hollywood o, forse, per vestire i panni dell’attore impegnato dovrà ancora aspettare?

A rispondere a domande come queste, probabilmente, sarà il tempo. Se e qualora nuovi progetti dovessero saltar fuori per l’ex tronista noi, oggi, siamo quasi sicuri che sarà lui stesso ad aggiornare i propri fan a tal proposito. In televisione, intanto, Claudio continua ancora oggi ad essere molto richiesto. Recentemente, per esempio, il veronese è stato ospite di Storie Italiane (su Rai 1), dove è stato chiamato a dire la propria sui social e su come i più giovani oggi si rapportano con questi nuovi media.

Uomini e Donne, Claudio Sona è single: è ufficialmente finita con Mario Serpa

Claudio Sona, al momento, pare essere ancora single. Dopo la fine della sua storia con Mario Serpa, con il quale c’era stato un ritorno di fiamma dopo la prima rottura, il bel veronese sarebbe ancora oggi libero da legami sentimentali. L’ex tronista, visto i riscontri positivi, vuole forse concentrare tutte le sue energie nel lavoro? Oppure, dopo Mario, nessuno è riuscito ancora a conquistare un posto nel suo cuore?