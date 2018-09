Uomini e Donne, Claudio Sona sbarca in Rai: l’intervista a Storie Italiane

Uomini e Donne, Claudio Sona ospite in Rai: l’intervista a Storie Italiane

Claudio Sona di Uomini e Donne è stato invitato a Storie Italiane, nella puntata in onda il 12 settembre. Lo stesso ex tronista aveva annunciato la sua presenza nel programma Rai Uno attraverso Instagram. In particolare, il giovane ha preso parte alla puntata per parlare del rapporto degli adolescenti con i social. Ovviamente la conduttrice, Eleonora Daniele, ha chiesto la sua opinione al riguardo, visto che lui è molto legato ai social, attraverso cui parla con il pubblico. In questo caso, Claudio ha rivelato che secondo lui i giovani dovrebbe essere seguiti di più sotto questo punto di vista. Dovrebbe svolgere un ruolo importante la famiglia, ma anche la scuola. Scendendo nel dettaglio, secondo Sona i ragazzi dovrebbero essere messi di fronte a delle regole da seguire riguardanti i social. Non dovrebbero essere controllati 24 ore su 24, ma istruiti nel modo giusto per utilizzare appunto queste piattaforme, che spesso possono diventare pericolose.

Sono davvero tante le critiche che i personaggi noti nel mondo dello spettacolo ricevono attraverso i social. Infatti, sono molti quelli che chiedono un po’ di tregua al pubblico. Ma vi sono anche diversi giovani, non famosi, che si ritrovano a combattere contro persone senza alcuno scrupolo. Abbiamo sentito spesso parla di adolescenti che si tolgono la vita proprio per questo motivo. Claudio su questo punto è molto sicuro: gli adolescenti andrebbero seguiti e aiutati a comprendere come utilizzare i social. La sua opinione nel programma è importante, visto la sua costante presenza sulle piattoforme come Instagram e Facebook. L’ex tronista è stato spesso protagonista di pesanti accuse. Diverse sono le critiche che gli sono state rivolte dopo la sua partecipazione al Trono Gay.

Uomini e Donne, Claudio Sona parla della questione social

Dopo la fine della sua storia con Mario Serpa, Claudio è stato spesso criticato dal pubblico. In particolare, l’ex tronista è ritenuto da diversi telespettatori una persona falsa che ha preso in giro l’ex corteggiatore. Sono in tanti quelli convinti che Sona sia approdato nel programma di Maria De Filippi non per cercare l’amore, bensì per notorietà. Ma ovviamente questo è un pensiero che non è condiviso proprio da tutti. Infatti, tanti altri sono fortemente legati all’ex tronista.